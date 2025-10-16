(Información remitida por la empresa firmante)

EUROJET y NETMA firman un contrato para el suministro de 52 nuevos motores EJ200 para el programa Eurofighter de la Fuerza Aérea Alemana





Manching, 16 de octubre de 2025 (News Aktuell).- EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), el consorcio responsable del motor EJ200 instalado en el Eurofighter Typhoon, ha firmado hoy un contrato con la Agencia de Gestión del Eurofighter y el Tornado de la OTAN (NETMA) para suministrar 52 nuevos motores EJ200 a la Fuerza Aérea Alemana.

El contrato, firmado en Manching entre el Vice Mariscal del Aire (AVM) Simon Ellard (retirado), Director General de NETMA, y Ralf Breiling, Director General de EUROJET, tiene por objeto el suministro de motores EJ200 para un nuevo pedido de aviones de combate Eurofighter Typhoon de la serie 5. Los módulos de los motores serán fabricados localmente por las cuatro empresas asociadas al consorcio EUROJET: MTU Aero Engines, Rolls-Royce, ITP Aero y Avio Aero. Como socio de la Fuerza Aérea Alemana, MTU Aero Engines se encargará del montaje final de los motores, y se espera que las entregas al cliente alemán comiencen en 2030.

Este contrato supone un hito importante, ya que reafirma la confianza inquebrantable en la plataforma Eurofighter y la excelencia duradera de sus motores EJ200. No solo destaca el rendimiento avanzado y la sostenibilidad a largo plazo de esta potente tecnología, sino que también refuerza la fortaleza de la industria aeroespacial europea y su consorcio colaborativo. Se trata de una inversión en el futuro de las capacidades de defensa, al tiempo que se protegen numerosos puestos de trabajo cualificados y se fomenta la innovación en todo el sector durante los próximos años.

ACERCA DE EUROJET:

El consorcio EUROJET es responsable de la gestión del programa del motor EJ200. Los accionistas de EUROJET son Rolls-Royce (Reino Unido), MTU Aero Engines (Alemania), ITP Aero (España) y Avio Aero (Italia). El motor representa una tecnología sobresaliente e innovadora y demuestra continuamente su excepcional rendimiento en el Eurofighter Typhoon. Con su historial de rendimiento sin precedentes, combinado con su capacidad polivalente y su máxima disponibilidad a unos costes de ciclo de vida competitivos, el motor EJ200 está perfectamente preparado para satisfacer los requisitos de las fuerzas aéreas, tanto de hoy como del futuro.

Desde la entrega del primer motor de producción en 2003, se han entregado más de 1.400 motores de producción EJ200 a flotas de clientes de las Fuerzas Aéreas de nueve naciones, y el motor EJ200 ha superado los 1,8 millones horas de vuelo.

Pueden descargarse imágenes de alta resolución del EJ200 en: http://www.eurojet.de/media

