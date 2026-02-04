Finaliza el proyecto de investigación Educlima liderado por UIC Barcelona, que visibiliza la acción climática

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto, que ha liderado la investigadora de UIC Barcelona Sílvia Albareda, ha creado dos calculadoras para calcular el cuidado de las personas y del planeta.

Educlima es un proyecto de investigación en el que han participado cinco universidades españolas, enfocado a promover la acción climática.

Barcelona, 29 de enero de 2026.- El proyecto de investigación Educlima de UIC Barcelona, financiado con fondos de la Agència de Gestió de l'Ajuda Universitària i de Recerca (AGAUR), ha finalizado después de dos años de trabajo relacionados con la acción climática. El acto de presentación de resultados, liderado por la investigadora principal del proyecto, Silvia Albareda, tuvo lugar el pasado 16 de enero en la Universidad.

El principal resultado del proyecto ha sido el desarrollo de dos calculadoras que miden el impacto positivo de las acciones ciudadanas, disponibles de forma gratuita en la web iniciada por el equipo investigador. La calculadora de impacto social positivo IS+ evalúa acciones individuales relacionadas con el cuidado humano, la cooperación y el compromiso comunitario, con unos resultados que miden la contribución potencial al bien común.

Otra propuesta desarrollada desde Educlima es la calculadora de la huella de carbono inversa (-CO?). La herramienta no mide el CO? que se emite a la atmósfera, sino el que evitamos con nuestras acciones y decisiones cotidianas. Mediante un formulario en línea, se plantean preguntas relacionadas con nuestros hábitos alimentarios, de movilidad, de ocio y turismo o de tecnología, entre otros. El informe final permite estimar, el ahorro individual de emisiones, basado en valores medios.

Herramientas contra la ecoapatía.

Emilio Chuvieco, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, institución participante del proyecto, puso en valor la importancia de la medición de estas acciones. "Nos encontramos ante un escenario de ecopatía y ecoimpotencia; la juventud tiene la sensación de que el problema es tan grande que no se puede hacer nada", explicó el investigador, quien inauguró la jornada de presentación de resultados. "Este proyecto marca el camino a seguir para la mitigación y la adaptación climática, y muestra ejemplos positivos que animan a la gente a actuar", destacó.

El proyecto Educlima también ha elaborado una rúbrica de competencias ecosociales para los distintos niveles educativos como un instrumento útil para el profesorado, en la que han participado las profesoras de la Facultad de Ciencias de la Educación de UIC Barcelona Maite Fuertes y Sílvia Albareda, y el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Frederic Marimón.

Asimismo, ha analizado las oportunidades, barreras y motivaciones para la educación climática en el sector educativo y empresarial, con la colaboración de las docentes Mariona Graell, Marcela Vergara, Mariana Fuentes, Jasmina Berbegal, Alba Manresa y Sílvia Albareda. La Facultad de Ciencias de la Educación de UIC Barcelona ha liderado el proyecto, con la colaboración de investigadores de UIC Barcelona School of Architecture, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y de Medicina y Ciencias de la Salud.

Las publicaciones académicas vinculadas al proyecto se encuentran en la web de Educlima.

Las universidades participantes en el proyecto han sido, junto a UIC Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Sevilla. El proyecto se ha realizado gracias al apoyo del Departament de Recerca i Universitats, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Oficina Catalana del Canvi Climàtic i al Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Àlex Sánchez Aragón.

Responsable de Comunicación.

UIC Barcelona.

93 254 18 00 | 638 59 95 64 | asanchezara@uic.es.

Immaculada, 22, 08017 Barcelona | www.uic.es.

