Formación Carpe Diem es reconocida por cuarto año consecutivo en los Premios Excelencia Educativa

La organización ha reconocido el trabajo de la firma gaditana reconociéndolo como Mejor Centro de Formación Online Multidisciplinar 2023 entre otras 3 categorías. Sonia Luna, directora de Formación Carpe Diem, destaca que estos galardones "son el mejor estímulo para seguir formando con la misma pasión y dedicación que en los últimos 21 años"

Formación Carpe Diem ha vuelto a ser reconocida por partida triple en los Premios Excelencia Educativa. Concretamente, la organización ha reconocido a Carpe Diem en tres categorías: Mejor Centro de Formación Online Multidisciplinar 2023, Mejor Centro de Formación Profesional Multidisciplinar 2023 y Mejor Profesorado Especializado en la Formación Online Multidisciplinar 2023.

Este reconocimiento es fruto de un exhaustivo análisis realizado por la Organización, que está formada por la Fundación Gala y la Asociación Española de Escuelas de Negocios.

A la hora de poner en valor estos Premios Excelencia Educativa, hay que destacar que no se puede aspirar a ellos a través de ningún tipo de proceso de inscripción o solicitud. La forma de proceder es a través de un análisis que realiza la Organización a las prácticas y el funcionamiento de miles de centros de formación tanto nacionales como internacionales, y a partir de los resultados obtenidos, se procede a la publicación de la lista de centros premiados.

Tal y como destacó durante la ceremonia Antonio Alonso, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocios, los Premios Excelencia Educativa no hacen referencia a "ser los mejores, sino a mejorar día a día, ya que la excelencia no es algo que se consigue, es el camino que nos trazamos para conseguir lo que marca la diferencia." Además también hizo referencia a que "no hay nada más potente a la hora de cambiar la realidad de las personas que la educación, que es la verdadera escalera social, ya que nos permite mejorar como personas y como profesionales."

Se trata del cuarto año consecutivo en el que Formación Carpe Diem es galardonada en los Premios Excelencia Educativa, y es que, hasta el año 2023, acumula un total de once reconocimientos en este certamen, siendo siempre uno de ellos el que hace referencia al Mejor Centro de Formación Online Multidisciplinar.

Tal y como destaca Sonia Luna, directora de Formación Carpe Diem, "este reconocimiento que recibimos por cuarto año consecutivo no es algo casual, es fruto del compromiso que tenemos a la hora de realizar nuestro trabajo, tanto por mi parte como de todo el equipo que forma Carpe Diem". Además, también hace referencia a "los más de 500.000 alumnos que siempre nos han apoyado, desde nuestros orígenes hasta hoy; y que son producto de las miles de opiniones positivas fruto de la experiencia de nuestros alumnos."

En su sitio web es posible encontrar un extenso catálogo de cursos online elaborados por profesionales en las distintas áreas y materias, que ayudarán al alumnado a completar su formación profesional.

