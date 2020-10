iCapital Network aprovecha el éxito en EE.UU. para acelerar su crecimiento internacional (II)

News Aktuell

La adquisición del equipo tecnológico europeo amplía la mejor oferta de su clase

A principios de este mes, iCapital llegó a un acuerdo para adquirir un equipo tecnológico de 65 personas de la empresa de desarrollo de productos con sede en Portugal Runtime Group, Ltd. Como parte de Runtime, este equipo viene proporcionando apoyo específico al desarrollo técnico de iCapital desde 2014. Según los términos del acuerdo, estos expertos se unirán al equipo actual de ingenieros, desarrolladores y diseñadores de iCapital dedicado a la innovación tecnológica continua de las ofertas de iCapital. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2020.

La plataforma de iCapital ha sido creada para apoyar a una base global de inversores y satisfacer los crecientes requerimientos del mercado en materia de privacidad de los datos de los clientes, en un entorno digital seguro en diferentes monedas, entornos regulatorios e idiomas. La plataforma está diseñada para proporcionar una solución integral durante todo el ciclo de vida de las asignaciones en inversiones alternativas, incluyendo el apoyo a las estructuras de inversión y soluciones adaptadas específicamente para los mercados internacionales.

En 2018, iCapital abrió su primera oficina internacional en Zúrich, Suiza, para ofrecer un mayor acceso a las oportunidades de inversión alternativa en los mercados europeos. Como parte de su más reciente adquisición, iCapital establecerá una oficina en Lisboa, Portugal, para el equipo de transición de Runtime. Esta nueva oficina se convertirá en el centro mundial de iCapital para el desarrollo de tecnología y operaciones. Además, iCapital abrirá oficinas en Londres y Singapur en el primer semestre de 2021 para prestar apoyo a sus recientes incorporaciones internacionales de alto nivel y a su creciente presencia en regiones de Europa y Asia.

Las relaciones estratégicas también impulsan el crecimiento internacional

"Este es un momento apasionante en la trayectoria de iCapital y, con nuestra experiencia, nuestra red de relaciones, nuestra tecnología excepcional y nuestras soluciones personalizadas, estamos preparados para satisfacer las necesidades de unos mercados internacionales en rápida evolución", afirmó Lawrence Calcano. "Las empresas de gestión de activos y patrimonios han aprovechado las oportunidades que puede ofrecer un enfoque automatizado y transparente de las alternativas. Estamos construyendo un futuro en el que todas las partes del mundo se beneficien del establecimiento de un mercado robusto, transparente y altamente eficiente".

Una parte importante del crecimiento de los activos de iCapital en los últimos años se ha visto impulsada por su círculo de inversores y socios estratégicos globales, que incluye a muchos de los principales gestores de activos y patrimonios del mundo. Dirigida por Ping An Global Voyager Fund, con sede en Hong Kong, la última ronda de financiación de iCapital, por valor de 146 millones de dólares, incluyó compromisos de socios e inversores estratégicos: BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs, Affiliated Managers Group, Hamilton Lane, WestCap, UBS, BNY Mellon y Wells Fargo. Otros inversores estratégicos en iCapital son The Carlyle Group, Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co, y Morgan Stanley Investment Management.

La misión de iCapital Network es impulsar el mercado mundial de las inversiones alternativas. Mediante el desarrollo de soluciones basadas en la tecnología, su plataforma de tecnología financiera ha transformado la forma en que se compran, venden y gestionan las inversiones alternativas para los asesores, su base de clientes de alta capacidad financiera, las empresas de gestión patrimonial, los gestores de activos y los bancos. La plataforma insignia de la empresa ofrece a los asesores y a sus clientes el acceso a una seleccionada gama de inversiones de capital privado, crédito privado, fondos de cobertura y otras inversiones alternativas a precios mínimos, con un sistema completo de diligencia debida, apoyo administrativo y presentación de informes en un entorno digital seguro. Las empresas de gestión patrimonial utilizan las soluciones tecnológicas de iCapital para proporcionar a los clientes fondos de calidad, un proceso operativo simplificado y una mejor experiencia de inversión. Los gestores de activos y los bancos aprovechan los servicios tecnológicos de iCapital Network para racionalizar y ampliar la infraestructura operativa de sus inversiones privadas. iCapital fue reconocida en la Forbes FinTech 50 de 2018, 2019 y 2020, que destaca a las 50 principales empresas innovadoras de tecnología financiera que están transformando las finanzas a través de la tecnología. Al 1 de octubre de 2020, iCapital Network cuenta con 301 empleados y presta servicios por un valor aproximado de 65.000 millones de dólares en activos de clientes mundiales para más de 125.000 cuentas subyacentes.

