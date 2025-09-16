intu Xanadú pone en marcha la campaña ‘Imagínate quedarte en blanco y’ para concienciar sobre el Alzheimer

- Como parte de la campaña, un grupo formado por enfermos de Alzheimer, familiares, expertos y representantes de la Asociación Alois Alzheimer, AFA Alcorcón, visitarán Atlantis –el acuario interactivo de intu Xanadú- los días 17 y 18 de septiembre

- Bajo el lema ‘Imagínate quedarte en blanco y…’, la campaña se desarrollará durante toda la semana en el centro comercial con soportes físicos que simulan situaciones cotidianas en las que la memoria juega un papel esencial

Madrid, 16 de septiembre de 2025. intu Xanadú lanza por cuarto año consecutivo ‘Imagínate quedarte en blanco y…’, una iniciativa impulsada por CBRE en el marco del Día Mundial del Alzheimer que tendrá lugar el 21 de septiembre, y cuyo objetivo es visibilizar, concienciar y sensibilizar sobre la enfermedad tanto a los visitantes como al conjunto de la sociedad.

Como muestra además del apoyo y compromiso con los afectados y sus familias, el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, un grupo formado por enfermos, expertos y representantes de la Asociación Alois Alzheimer, AFA Alcorcón, visitarán Atlantis. Un tour por el acuario interactivo de intu Xanadú con el que se pretende ofrecer planes de ocio que ayuden a mantener la mente activa y favorecer la estimulación cognitiva de estos pacientes.

Dificultades cotidianas por la falta de memoria

Bajo el lema ‘Imagínate quedarte en blanco y…’, intu Xanadú pondrá en marcha además del 15 al 21 de septiembre una campaña visual en diferentes puntos del centro (aseos, ascensores, cajeros…) con el objetivo de mostrar el papel esencial que juega la memoria en el día a día.

De esta forma, los visitantes se irán encontrando carteles en blanco en los que podrán leer frases como ‘Imagínate quedarte en blanco y… no saber dónde estás’, ‘Imagínate quedarte en blanco y…no reconocerte’ o ‘Imagínate quedarte en blanco y…no recordar lo que has venido a preguntar’; lemas cuyo objetivo es impactar de manera visual a quien lo lee y concienciar sobre algunas de las dificultades que provoca el Alzheimer por culpa de la falta de memoria y el olvido.

Por último, esta iniciativa se enmarca dentro de ‘Compromiso intu Xanadú’, un plan de acción puesto en marcha por el destino madrileño para generar un impacto positivo en la comunidad y contribuir al bienestar social a través de la colaboración y compromiso con las personas y organizaciones locales.

Más información: https://www.intuxanadu.com/blog/salud/dia-mundial-del-alzheimer/

Campaña ‘Imagínate quedarte en blanco y…’

Dónde: intu Xanadú (A5- Salida 22. Arroyomolinos)

Cuándo: del 15 al 21 de septiembre

Visita Atlantis Aquarium grupo de afectados y familiares

Fechas: Miércoles 17 y jueves 18 de septiembre

Hora: de 10:00h a 11:30 horas.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid.

