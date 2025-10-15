JAECOO presenta cinco consejos para disfrutar con perro en cada viaje

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2025.-

La compañía presenta en España su nuevo JAECOO 5, un SUV compacto que es también el primer vehículo "pet-friendly", diseñado para mejorar la experiencia de viaje tanto para los humanos como para los animales. El modelo cuenta con materiales y tapizados interiores antibacterianos y de fácil limpieza y su sistema de climatización está diseñado para retener el pelo de las mascotas

Viajar con mascotas se ha convertido en una experiencia cada vez más habitual. Según un reciente estudio [i] , el 93 % de los españoles considera a su mascota "un miembro más de la familia". Conscientes de esta realidad, OMODA & JAECOO ha lanzado en España el JAECOO 5, un SUV compacto de la marca que es el primer vehículo "pet-friendly" al haber sido diseñado para mejorar la experiencia de viaje tanto para los humanos como para los animales.



JAECOO muestra así su compromiso con el disfrute de toda la familia, un valor fundamental de la marca y que ha llevado a diseñar innovadoras tecnologías para que viajar con la mascota sea más fácil que nunca. Desde la compañía han querido también recopilar algunos consejos prácticos para hacer más agradable la experiencia de viajar con toda la familia.



Cinco consejos para disfrutar cada viaje con una mascota:



1. Seguridad ante todo



Utilizar siempre sistemas de retención homologados (arnés con cinturón, transportín o rejilla divisoria). En el JAECOO 5, los anclajes Isofix y el amplio maletero permiten adaptar fácilmente los accesorios para una mascota.



2. Paradas frecuentes



Los perros necesitan estirar las patas y beber agua, al igual que los humanos. Se recomienda parar cada 2 horas para que el trayecto sea más cómodo y saludable, y aprovechar estas paradas para estirar las piernas, tomar algo y pasar tiempo de calidad en familia.



3. Hidratación y ventilación adecuada



Llevar siempre agua fresca y su manta, o algún objeto habitual que ayude a la mascota a sentirse cómoda. En este sentido, el sistema de climatización dual del nuevo JAECOO 5 ayuda a mantener la temperatura ideal también para el compañero peludo. Su sistema de climatización está diseñado para retener el pelo de las mascotas, contribuyendo a un ambiente más limpio para todos los integrantes del viaje.



4. Viajes graduales en intensidad



Si el perro o mascota no está acostumbrado al coche, empezar con trayectos cortos antes de planear una escapada larga es buena idea. El habitáculo silencioso y el diseño ergonómico del JAECOO 5 reducen el estrés animal.



5. Planificación del destino



Antes de emprender un viaje, es importante planificarlo para sacar el máximo partido a la experiencia. Consultar alojamientos, playas o rutas "dog-friendly" ayudará a que la experiencia sea completa. El sistema de navegación inteligente del JAECOO 5 facilita la localización de paradas pensadas para mascotas.



Una experiencia "human-pet friendly"



Ideado bajo una filosofía "human-pet friendly travel", el nuevo JAECOO 5 busca crear una experiencia de viaje mejorada para los animales y los seres humanos. Los animales juegan un papel fundamental en la vida familiar; por eso, el JAECOO 5 ha sido diseñado pensando en ellos. Los asientos tienen tapizados antibacterianos de tejidos sintéticos que son más resistentes y fáciles de limpiar, mientras que el filtro del aire se ha mejorado para retener de manera más eficiente el pelo y el ambiente esté más despejado y el habitáculo más limpio.



En definitiva, cada detalle está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción única y memorable. Porque el JAECOO 5 es más que un vehículo; es una declaración de intenciones para disfrutar con toda la familia.



[i] II Informe sobre hábitos de familias españolas con animales de compañía de Santévet (2025).





