Javirroyo y Laura Árbol convierten la adolescencia en una divertida "mutación" en sus nuevas guías ilustradas

Soy un mutante de Javirroyo y Laura Árbol - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

- "Bienvenido al planeta pubertad". Así reciben Soy un mutante y Soy una mutante a los adolescentes, dos libros que utilizan el humor para acompañar una de las etapas más intensas y desconcertantes del crecimiento.

- Las obras abordan con naturalidad temas como la autoestima, los cambios físicos, las emociones, la ansiedad o el deseo, alejándose del tono de los manuales tradicionales.

- Publicados por SM, ambos títulos buscan abrir conversaciones entre adolescentes, familias y educadores sobre una etapa llena de cambios.

Madrid, 15 de julio de 2026.- ¿Y si la pubertad fuera, en realidad, una mutación? Esa es la metáfora con la que Javirroyo y Laura Árbol construyen Soy un mutante y Soy una mutante, dos guías ilustradas dirigidas a lectores a partir de 12 años que transforman los cambios propios de la adolescencia en una aventura tan desconcertante como divertida.

Lejos del tono de los manuales tradicionales, ambos libros proponen una conversación cercana con los jóvenes a través de ilustraciones, escenas cotidianas y un lenguaje directo que combina información, humor y empatía. El objetivo es acompañar sin juzgar, informar sin aleccionar y ayudar a comprender que sentirse diferente forma parte del proceso de crecer.

Dos autores comprometidos con la divulgación y la igualdad

Javirroyo es ilustrador y autor de varios libros sobre creatividad, igualdad y feminismo. Embajador español de Positively Men de la UNESCO, ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Gràffica 2020 y el Premio Hombre Progresista 2023 por su compromiso con la igualdad.

Por su parte, Laura Árbol ha convertido el humor gráfico en su principal herramienta para reflexionar sobre la identidad, la vida adulta y las emociones. Sus obras abordan las inquietudes de su generación desde una mirada crítica, cercana e irónica, consolidándose como una de las ilustradoras con una voz más personal dentro del panorama actual.

Una guía para entender una etapa llena de cambios

La metáfora de la "mutación" sirve para explicar de forma sencilla y cercana todo aquello que suele generar dudas durante la adolescencia: los cambios físicos, la autoestima, los complejos, la ansiedad, la menstruación, el deseo o las nuevas emociones.

Las dos obras responden a preguntas que muchos adolescentes no siempre se atreven a formular y lo hacen desde un tono desenfadado que convierte situaciones incómodas en momentos de complicidad. A través del humor, desmontan mitos, normalizan experiencias y ayudan a entender que no existe una única forma de vivir la pubertad.

Con un estilo gráfico muy reconocible, Javirroyo y Laura Árbol trasladan a estas páginas las inquietudes de toda una generación. Sus ilustraciones convierten situaciones cotidianas en escenas llenas de ironía y cercanía, favoreciendo que los lectores se reconozcan en ellas y afronten con naturalidad una etapa marcada por los cambios.

El resultado son dos libros que no pretenden ofrecer respuestas cerradas, sino abrir conversaciones entre adolescentes, familias y educadores sobre cuestiones que forman parte del crecimiento personal.

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