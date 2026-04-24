La decana de UIC Barcelona Isabel Villanueva, Executive Honoree en Billboard Latin Women in Music 2026

La decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, Isabel Villanueva. - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, Isabel Villanueva, ha sido reconocida por la revista estadounidense Billboard como una de las mujeres más influyentes de la industria musical.

La lista de Mujeres Latinas en la Música está compuesta por 30 ejecutivas cuyo trabajo tiene un impacto significativo en el mercado latino.

Barcelona, 24 de abril de 2026.- La decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, Isabel Villanueva, ha sido distinguida como Executive Honoree en la lista global de los Billboard Women in Music 2026, uno de los reconocimientos internacionales más influyentes del sector musical.

El reconocimiento de Billboard pone en valor la visión crítica, innovadora y contemporánea de la Dra. Isabel Villanueva, quien ha construido puentes sólidos entre la educación superior, la creación cultural y el ecosistema profesional global. La revista estadounidense destaca la trayectoria de la profesional, quien ha compaginado su labor académica con la actividad en el sector de la industria musical. Villanueva ha sido reconocida en el sector de ejecutivas influyentes en una lista que incluye a 30 mujeres de la industria musical.

Desde 2024, Isabel Villanueva es directora general de BIME, uno de los principales encuentros internacionales de la industria musical en Europa y Latinoamérica y que cuenta con una edición anual en Bogotá y Bilbao. Como investigadora y profesora universitaria, asegura que "la industria debe beneficiarse de la colaboración de los académicos". "Las universidades deben incorporarse en el estudio de la música desde ámbitos que hasta ahora solo llevaba el sector", explica.

La docente e investigadora ha trabajado en colaboración con las principales empresas musicales del mundo, como Universal Music, Sony o The Orchard, desarrollando proyectos artísticos y musicales. Como decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, actualmente lidera el enfoque internacional de la facultad hacia el sector de las industrias culturales y creativas.

Billboard Women in Music.

Los Billboard Women in Music distinguen a artistas, creadoras, ejecutivas y líderes que están transformando la música desde la innovación, la estrategia y el impacto cultural. La sección "Latin" nació en 2023 "como respuesta a una industria de la música latina en plena expansión que cruza fronteras y continentes", según Billboard.

La edición de 2026 celebrará su gala el 29 de abril en Los Ángeles, en una ceremonia que reunirá a figuras influyentes del panorama musical internacional. El evento contará con actuaciones en directo, homenajes especiales y la presencia de las principales personalidades de la industria global del entretenimiento. La gala reconoce el talento artístico y el liderazgo estratégico que impulsa la evolución del sector.

Àlex Sánchez Aragón.

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