La Jornada AIDIR Ciutat Vella destaca el papel de la enfermería comunitaria en el 10ºaniversario de la unidad

La V jornada AIDIR Ciutat Vella ha servido para celebrar también el décimo aniversario de la unidad - UIC BARCELONA

La nueva edición de la Jornada impulsada por UIC Barcelona ha coincidido con el décimo aniversario de la unidad y la reciente renovación del convenio con la Fundació de l'Esperança.

El encuentro ha reunido a estudiantes y docentes y ha puesto de relieve cómo el proyecto AIDIR se ha consolidado como uno de los pilares del compromiso social de la universidad y un referente en la formación en enfermería comunitaria.

Barcelona, 11 de diciembre de 2025.- La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona ha celebrado la V Jornada AIDIR Ciutat Vella, un encuentro dirigido a los estudiantes del Grado en Enfermería para acercarlos a la práctica real de la enfermería comunitaria, la promoción de la salud y el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad. La edición de este año ha coincidido con el 10º aniversario de la Unidad AIDIR Ciutat Vella y con la reciente renovación del convenio de colaboración entre UIC Barcelona y la Fundació de l'Esperança.

La jornada, celebrada en la sede de la Fundación, ha contado con la asistencia de estudiantes y docentes del Departamento de Enfermería de la Universidad, así como representantes de la Fundació de l'Esperança. Lorena Moya, coordinadora de la Unidad AIDIR, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y dar paso a Cristina Segura, directora de la Fundació de l'Esperança, y a Encarna Rodríguez, directora del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona.

Durante su intervención, Cristina Segura ha valorado la importancia de la colaboración con UIC Barcelona en el acompañamiento integral a las personas atendidas desde la fundación, destacando que "la alianza entre las dos instituciones se ha consolidado en base a los valores compartidos como la prevención, el cuidado de las personas, la proximidad y la comunidad". "Estos diez años de AIDIR han demostrado que la enfermería comunitaria es clave para promover oportunidades y salud en los colectivos más vulnerables", ha añadido Segura.

Por su parte, Lorena Moya ha presentado el recorrido de la unidad a lo largo de sus diez años de historia, destacando el valor formativo del programa. "AIDIR es un espacio donde los estudiantes aprenden a integrar la mirada técnica y la mirada humana del cuidado, entendiendo la importancia del trabajo en equipo, la escucha y el acompañamiento".

Desde el ámbito académico, Encarna Rodríguez, ha subrayado la importancia de promover experiencias formativas de impacto social para la formación integral del alumnado, destacando que "esta jornada evidencia cómo el aprendizaje-servicio conecta la excelencia académica con la realidad social. La renovación del convenio con la Fundació de l'Esperança garantiza que sigamos formando enfermeras y enfermeros que entienden el cuidado desde una visión humana, ética y transformadora."

Durante la mesa redonda que ha reunido a los estudiantes Michelle Monsalve y Tomás Bodego para compartir su experiencia con los asistentes, ambos han destacado el impacto del acompañamiento comunitario en su formación. "Aquí vemos a la persona como un todo y trabajamos desde el corazón y la ciencia", señaló Michelle, mientras que Tomás recordó que en AIDIR "la esencia de la enfermería, que es cuidar, se aprende de verdad". El responsable de la unidad, Albert Gallart, subdirector del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona y responsable de la unidad AIDIR Ciutat Vella, destacó la madurez y el compromiso del alumnado en esta edición.

El encuentro también incluyó dinámicas de aprendizaje-servicio, presentaciones de proyectos y espacios de intercambio entre estudiantes, docentes y profesionales. Estas actividades refuerzan la misión formativa del programa: ofrecer a los futuros enfermeros una comprensión profunda de la salud comunitaria y del impacto del cuidado integral.

Con una trayectoria de diez años, la Unidad AIDIR Ciutat Vella se ha convertido en un proyecto clave que plasma el compromiso social de UIC Barcelona y del Departamento de Enfermería, promoviendo salud, acompañamiento y oportunidades para las personas más vulnerables del distrito, al tiempo que forma a profesionales capaces de generar un impacto real en su entorno.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre Fundació de l'Esperança.

La Fundació de l'Esperança es la entidad de acción social directa de la Fundació "la Caixa". Se constituyó en el año 2013 con el objetivo de promover la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. Su actividad se centra en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, trabajando en red y en colaboración con diferentes agentes del territorio, ofreciendo una atención integral y transformadora a personas y familias en riesgo o en situación de pobreza y exclusión social, acompañándolas en el proceso de desarrollo de capacidades y competencias para disminuir el impacto de las desigualdades y contribuir a la mejora del ejercicio de los derechos de ciudadanía.

