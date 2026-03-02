Los jóvenes marcan un cambio de tendencia en el mercado laboral:prefieren emprender a trabajar en una empresa

Archivo - Jóvenes participantes en la XIV final Young Business Talents 2025 - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

Madrid, 2 de marzo de 2026.- El modelo laboral está cambiando entre los jóvenes: trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes españoles de entre 15 y 21 años, según se desprende del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’ sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 34,5% de los jóvenes quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 12,5% que aspira a ser empleado en una empresa. Por su parte, el 19% optaría por ser funcionario y un 33,9% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

“La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente. Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos”, analiza Nuño Nogués, director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

En este sentido, los hombres (42%) son los que muestran más interés por emprender frente al 27% de las mujeres. Respecto a las comunidades autónomas, los jóvenes con mayor vocación emprendedora se encuentran en Cataluña, donde el 44,5% quiere poner en marcha su propio proyecto; seguido de Islas Baleares (41,6%) y Extremadura (37,7%). Por el contrario, los jóvenes que menos se inclinan por el emprendimiento son los de Aragón (26,6%), seguidos de los de Andalucía (30,7%) y Castilla y León (31,3%).

Entre las razones por las que los jóvenes eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (35%), seguido de ser su propio jefe (29,3%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (23,5%). No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 78% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Los sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y la economía colaborativa.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: poder tener un salario más alto (42%), que les ofrecieran estabilidad en el empleo (41,1%) y que hubiera un ambiente de trabajo agradable (38,8%).

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente “no les aporta ventajas”. “Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad”, añade el director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Pesimistas con el futuro laboral

La Generación Z se muestra pesimista con el futuro laboral. El 44,2% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 31,2% piensa que la situación seguirá igual y un 24,6% opina que el empleo irá mejor. En este sentido, la opinión de los jóvenes es similar a la del año anterior y siete puntos peor que en 2023.

Las mujeres son algo más pesimistas (45%) que los hombres (43%) sobre la situación del empleo. Y por comunidades autónomas, los más pesimistas son los de Canarias (49,8%) y Castilla-La Mancha (49,3%), mientras que los de Baleares (34,4%) son los más optimistas, que creen que la situación irá mejor.

“Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo; pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas, por encima del resto de Europa, e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro”, explica Nuño Nogués, director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 67% de los jóvenes confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. “Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad”, añade Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los jóvenes destacan: el interés y las ganas de trabajar (56,5%), la experiencia (49%), los conocimientos (47%) y tener un buen nivel de idiomas (45%).

Movilidad internacional

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 64% de los jóvenes españoles lo tiene claro y emigraría. Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo “pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran”, observa el director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Las mujeres (64,5%) se posicionan ligeramente más predispuestas a cambiar de país por empleo, respecto al 62,8% de los hombres. Por comunidades autónomas, los más convencidos a marcharse fuera de España para trabajar son los de Cataluña (72%), Comunidad de Madrid (67,6%) y Comunidad Valenciana (67,2%); por el contrario, los de Cantabria (44,8%), Castilla y León (42%) y Aragón (41,2%), son los más reticentes a marcharse.

Entre las razones por las que se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (42%), seguida de tener un mejor salario (29%), por la falta de oportunidades en España (18%) y para aprender idiomas (8%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (27%), seguido de Reino Unido (15%), Alemania (13%) e Italia (11%).

Mejor preparados que sus padres

Según los datos del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’, el 54% cree que su generación está más preparada que la de sus padres, aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. Las mujeres (56%) creen estar más preparadas que sus padres en comparación con los hombres (52%). Canarias (57%) y Andalucía (56,5%) son las comunidades en las que más jóvenes creen estar más preparados que sus padres.

“Partimos de que más de la mitad siguen pensando que están más preparados que sus padres, pero se observa una tendencia a la baja en los últimos años. En 2018 más del 83% afirmaban estar más preparados que sus progenitores, y hoy la cifra ha caído en casi 30 puntos. Esta percepción puede provenir en parte de la opinión que también tienen sus profesores de que la educación está empeorando, que se prepara peor a los jóvenes para su futuro profesional. A esto podemos añadir que muchos están perdiendo el interés por los estudios e incluso que son conscientes de que se está perdiendo la cultura del esfuerzo, lo que consecuentemente lleva a una peor preparación”, analiza Nuño Nogués, director del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’.

Continuando con la comparación con sus progenitores, el 70% de los jóvenes considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres. “Son más optimistas, y con razón. España ha experimentado un desarrollo muy importante en los últimos cinco lustros y, aunque este desarrollo se esté frenando, lo normal es que los jóvenes opinen así. Lo que deberían considerar es que el futuro no está garantizado, el pasado no necesariamente debe repetirse, y como estamos viendo desgraciadamente, si no hacemos todos un esfuerzo, empezando por ellos, y siguiendo por la sociedad en su conjunto, el futuro puede ser peor para ellos”, declara Nogués.

Respecto a la relación de los jóvenes y sus compañeros de clase con los profesores, el 90% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 7% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 3% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

La universidad sigue siendo la opción preferida

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional. Así lo manifiesta el 64% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 14% de los jóvenes. A continuación, el 13% declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el 5% se incorporará al mercado laboral, el 3% montará su propio negocio, y un 0,7% continuará con el negocio familiar.

“También ha crecido la oferta en formación profesional, es una alternativa muy interesante y con salidas profesionales. Aun así, hoy en día, los jóvenes consideran una mejor opción estudiar una carrera universitaria”, señala Nuño Nogués.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (72%), la que tenga mayores salidas profesionales (56%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (44%). Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (36%), Marketing y Publicidad (22%), Derecho (22%), Magisterio/Educación (21%), y Psicología/Sociología (15%).

“La vocación es la primera razón para elegir una carrera universitaria, aunque las salidas profesionales también tienen un peso importante. Aunque pueda parecer que otras opciones son más pragmáticas, si hacen lo que les gusta, se sentirán más realizados y generalmente lo harán mejor, lo que les puede reportar bienestar personal y una más exitosa carrera profesional”, considera el director del informe.

Por otro lado, el informe recoge que siete de cada diez jóvenes creen que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 21,5% de los jóvenes encuestados ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

Formación orientada al futuro

El informe refleja una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza: nueve de cada diez jóvenes consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y prácticamente la totalidad (95%) valora positivamente el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.

“La formación práctica es un complemento a la teoría, hace la formación mucho más efectiva. La memoria o ejercicios teóricos dan conocimiento, pero no permiten por sí mismos un aprendizaje óptimo. A nuestros jóvenes cada vez se les pide mejor preparación en un mundo muy competitivo. Eso incluye conocimiento teórico y práctico, y la experiencia es otro requisito. La práctica y el aprendizaje experiencial es un complemento fundamental para el conocimiento teórico”, explica Nuño Nogués.

El 74% de los jóvenes considera útiles los conocimientos financieros que reciben en sus centros, y casi nueve de cada diez creen que el emprendimiento y las finanzas deberían tener mayor peso en el currículo académico. “La formación financiera y en materia de gestión es fundamental para todos nosotros. A lo largo de nuestra vida tenemos que gestionar nuestras finanzas personales y tener un conocimiento mínimo de cuestiones como equilibrar nuestros gastos y nuestros ingresos, solicitar préstamos al consumo o hipotecarios, saber invertir lo poco o mucho que tengamos para tener un futuro mejor y poder jubilarnos con tranquilidad, etc. Si a esto se une que un tercio de los jóvenes se están planteando emprender, la necesidad de introducir más educación económica, financiera y en materia de emprendimiento deber ser no ya una demanda de los jóvenes, sino un objetivo a corto plazo de las autoridades educativas”, finaliza el director del informe.

Sobre el informe

El objetivo del ‘XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes’ es conocer las actitudes y puntos de vista que tienen los alumnos españoles para poder tenerlas en cuenta de cara a abordar las necesidades educativas y las posibilidades de potenciar vocaciones emprendedoras. El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 11.117 estudiantes de 3º y 4º de la ESO; 1º y 2º de Bachillerato; y los ciclos básico, medio y superior de formación profesional, que se han inscrito para participar en la XIV edición de la competición educativa Young Business Talents.

Esta investigación social ha sido promovida y realizada por ABANCA y Praxis MMT, organizadores de Young Business Talents, el único proyecto realmente práctico de formación empresarial presente en los centros docentes, gracias al uso de simuladores de última generación y la gamificación. Este informe sobre la visión de los jóvenes viene a complementar el que se realiza también sobre los profesores preuniversitarios españoles ‘La visión del profesor’, en el que se muestra la valoración que hacen sobre cuestiones relativas a sus alumnos y la educación en España.

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es un banco español con vocación ibérica. Cuenta con cerca de 900 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 8.000 empleados y un volumen de negocio de más de 136.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. ABANCA cuenta con rating en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

Para más información y gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE YOUNG BUSINESS TALENTS:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ (600 90 56 48) - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR (666 43 32 77) - silviamullor@europapress.es