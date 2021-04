‘Los Retos Solidarios’ de Guillermo y Agustín se presentan en Vallsur para recaudar fondos para ASPAYM

· Guillermo Prieto Hortelano (ciclista con la pierna amputada) y Agustín Álvarez Elvira, dos amigos apasionados del ciclismo, utilizan este deporte para ayudar a colectivos en riesgo de exclusión

· Gracias a los retos que realizarán este año, los fondos recaudados irán destinados al proyecto FISIOMER de ASPAYM Castilla y León

· Este programa que se desarrolla en el medio rural, consiste en llevar servicios de fisioterapia, asistencia personal e información en ayudas, entre otros, a los municipios de la comunidad

Valladolid, 27 de abril de 2021.- Vallsur ha recibido la visita de Guillermo Prieto Hortelano (ciclista con la pierna amputada) y Agustín Álvarez Elvira, dos amigos apasionados del ciclismo que utilizan este deporte para ayudar a colectivos en riesgo de exclusión. Guillermo y Agustín han presentado en Vallsur junto a ASPAYM Castilla y León, la organización elegida para destinar todos los fondos que se recauden, todos los retos a los que se enfrentan en este 2021.

En el acto de presentación han estado acompañados por Pabló Pérez, gerente de Vallsur; Anabel Pérez, directora general de ASPAYM Castilla y León; Francisco Javier González Vega, diputado delegado del Servicio de Juventud y Deporte de la Diputación de Valladolid; Alberto Bustos García, concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y María Perrino Peña, directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León.

Con el objetivo de ayudar con su pasión, el ciclismo, Guillermo y Agustín han explicado los retos que tienen para este año: “son retos non stop donde podemos estar pedaleando hasta 50-55h”, aseguran. Entre ellos se encuentran pedalear en la Vuelta a Madrid Non Stop con BTT los días 11, 12 y 13 de junio; el Non Stop Madrid-Lisboa con BTT los días 2, 3 y 4 de julio; el Tour del Mont Blanc el día 17 de julio, en solitario por Guillermo, y hacer el Camino de Santiago por la Ruta de la Plata.

Durante la presentación, María Perrino Peña, directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León ha destacado “sin vosotros esto no sería posible. Y las administraciones siempre estamos apoyando diferentes iniciativas para que el deporte sea inclusivo y todos tengan cabida”. Por otro lado, Anabel Pérez, directora general de ASPAYM Castilla y León ha querido agradecer esta iniciativa: “gracias a este reto será más fácil llegar al medio rural. Gracias a la colaboración de todos y todas podremos lograr llevar servicios a los municipios de nuestra comunidad para mejorar su calidad de vida”.

Los beneficios obtenidos con estos retos irán destinados a FISIOMER, proyecto de ASPAYM Castilla y León que busca asentar población en las zonas rurales. Se trata de un programa dirigido a la población en general, y muy especialmente a las personas dependientes con o sin discapacidad y a las personas mayores que residen en núcleos de población rurales, y cuyas oportunidades de intervención y tratamiento especializado se ven disminuidas por esta circunstancia.

Entre sus servicios se encuentran: fisioterapia, información sobre dependencia, asesoría en accesibilidad y productos de apoyo, información sobre la prestación de ayudas socio-sanitarias y, sobre todo, la necesidad en algunos casos de asistencia personal, programa de mayores, etc. Todo aquel que lo desee podrá participar mediante donaciones el número de cuenta ES10-2100-4355-3402-0002-4095 o accediendo a la plataforma de crowdfunding “Mi Grano de arena” donde encontrarán dicho reto en el siguiente enlace https://www.migranodearena.org/reto/rutas-solidarias-en-bicicleta-a-favor-de-aspaym-castilla-y-leon. Además, todas las donaciones de más de 20 euros, a través de cualquiera de los dos métodos, recibirán como obsequio unos calcetines deportivos

Sobre ASPAYM Castilla y León

ASPAYM Castilla y León nace con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En sus inicios la entidad se centró en la atención de personas con lesión medular de la comunidad, sin embargo, durante sus años de actividad, ASPAYM Castilla y León ha ido evolucionando acorde con la sociedad, dando atención a todo tipo de discapacidad física (lesión medular, ictus, ataxia, etc). Tras posicionarse en la comunidad como una entidad de referencia en el campo de la discapacidad, abre todos sus servicios a la sociedad en general, generando una metodología de trabajo inclusiva, donde todos tienen cabida.

En la actualidad cuenta con más de 2.000 socios en toda la comunidad y más de 300 trabajadores extendidos por sus delegaciones (Valladolid, León, Ávila, Burgos y Palencia, El Bierzo, Paredes de Nava, Sahagún, Matapozuelos y Villadiego). ASPAYM Castilla y León trabaja con nuevos proyectos para posibilitar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, acercarle al mundo real, y lograr que lleven a cabo cualquier tipo de actividad sin ninguna limitación.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

