Madrid Caravaning llega a Xanadú con las últimas tendencias en vehículos, alojamientos, acampada y accesorios

Feria 'Madrid Caravaning' en el parking exterior de Xanadú - XANADÚ

- El parking exterior del complejo madrileño acogerá del 21 al 25 de octubre más de 250 unidades en una exposición de más de 8.000 metros cuadrados

- Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM), la feria se ha convertido en una cita imprescindible por la amplia diversidad que ofrece a todo tipo de perfiles y presupuestos

- Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), en 2025 se matricularon 7.146 vehículos caravaning nuevos y más de 31.000 usados, continuando con el crecimiento de la última década

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.- Los amantes de las caravanas tienen una cita del 21 al 25 de octubre con la celebración de ‘Madrid caravaning’ en el parking exterior de Xanadú. Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM), la feria alcanza su XXVIII edición como una de la más importantes y relevantes del sector.

Así, durante los cinco días que dure la feria, los visitantes podrán encontrar más de 250 unidades en una exposición de más de 8.000 metros cuadrados entre autocaravanas, caravanas, campers, mobil homes, bungalows y remolques tienda. Además de la muestra de vehículos, la feria ofrece otros servicios como alquiler de autocaravanas, organización de viajes a medida, venta y montaje de accesorios y servicios de taller especializado, así como asesoramiento por parte de profesionales del sector.

Más allá de ser una feria de caravaning, esta edición resulta especialmente interesante por la presencia de nuevas alternativas dentro del sector, dirigidas a distintos perfiles de viajeros y presupuestos, que reflejan cómo ha evolucionado el concepto de viaje, alojamiento y acampada en contacto con la naturaleza.

Elementos y soluciones innovadores entre las que destacan minicaravanas, tiendas instaladas sobre el techo del vehículo, carros tienda de fácil montaje o la evolución del concepto tradicional de mobil homes, que ha dado paso a construcciones móviles y fijas de diseño más atractivo, mayor calidad y estética inspirada en chalets, cabañas y alojamientos singulares.

Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), en 2025 se matricularon 7.146 vehículos caravaning nuevos y más de 31.000 usados, continuando con el crecimiento de la última década. En el ranking de comunidades autónomas con mayor número de matriculaciones nuevas durante el año pasado si sitúan Cataluña en primer lugar, seguida de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Estacionamiento y pernocta para autocaravanas

Como en ediciones anteriores, se habilitará una zona específica del parking exterior de Xanadú para que todos aquellos visitantes que lo deseen puedan estacionar y pernoctar con su autocaravana durante el finde semana de manera gratuita. Un espacio que estará ubicada frente a la feria y debidamente señalizado para facilitar el acceso de las personas que se desplacen con sus propios vehículos.

Además, todos los usuarios tendrán la oportunidad de entrar en el sorteo de un fin de semana en autocaravana. Para participar, tan solo habrá que dar a ‘me gusta’ a la publicación y dejar un comentario mencionando a un amigo. El premio será para el comentario que reciba menos me gusta y el ganador se dará a conocer el 26 de octubre.

Por último, y a pocos pasos de la feria, todos los visitantes y público que acuda a ver la exposición tendrá la oportunidad de comer y disfrutar de la amplia y variada oferta gastronómica que hay en Xanadú, así como de sus más de 200 tiendas y planes de ocio de operadores exclusivos como Snozone, Atlantis Aquarium, Cinesa Luxe o Ilusiona.

XXVIII edición ‘Madrid Caravaning’

Cuándo: del 21 al 25 de octubre

Dónde: Xanadú. A-5, salida 22 y 23.

Parking exterior cercano a la entrada 4 del centro comercial.

Horario de apertura:

- Miércoles a viernes: 11:00-19:00 horas

- Sábado y domingo: 10:00-20:00 horas

Entrada libre y gratuita

Feria Pet friendly

www.madridcaravaning.com

Para más información: https://www.xanadumadrid.com/blog/eventos/feria-caravaning/

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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