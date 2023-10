Madrid Tech Show supera expectativas y dobla su espacio expositivo con un impacto en la ciudad de 50 millones

(Información remitida por la empresa firmante)

MAYOR EVENTO TECNOLÓGICO PROFESIONAL EN ESPAÑA.

La Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asistirá al acto inaugural de la feria, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en IFEMA.

Madrid Tech Show ocupará dos pabellones con más de 300 expositores líderes en tecnología y speakers nacionales e internacionales de empresas como IBM, AWS, Hewlett Packard o Schneider Electric.

CloserStill Media, organizadora del evento, prevé atraer a más de 15.000 visitantes entre directivos C-level y expertos en cloud, ciberseguridad, big data, IA, centros de datos, conectividad, eCommerce y marketing digital.

Madrid, 23 de octubre de 2023.- La feria Madrid Tech Show, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en IFEMA, ha superado todas las expectativas y ha doblado su espacio de exposición, con dos pabellones en el recinto ferial y cerca de 300 expositores de sectores como la ciberseguridad, el Big Data, la IA o el comercio electrónico. CloserStill Media, organizadora del evento, prevé un impacto económico en la ciudad de más de 50 millones.

La Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asistirá, junto a otras autoridades, al acto inaugural de Madrid Tech Show, que se ha consolidado ya, en su tercera edición, como el mayor evento tecnológico profesional en España.

En esta edición, está prevista la asistencia de más de 15.000 personas, de perfil C-Level, que durante los dos días disfrutan de espacios de networking y de un programa específico con speakers internacionales.

Entre los expositores destacan empresas líderes en tecnología, como IBM, AWS, Huawei, Red Hat, Oracle, Hewlett Packard Enterprise, Schneider Electric, Synack, Cloudera, Evolutio, Suse, Amazon, eBay, Alibaba, Shopify, BigCommerce, Prestashop, Publicis Media, Correos, DHL, entre otros muchos. Más del 80% de estas empresas "confirma que ha realizado importantes acuerdos comerciales" en la feria y "la tasa de repetición es del 95%", lo que permite "crecer cada año", según ha explicado el presidente de CloserStill, Agustín Torres.

Otra de las principales novedades será la recreación de un centro de datos a escala real dentro de Data Centre World, en un espacio que se denominará 'Data Center del Futuro' y que promete ser una de las principales atracciones del evento.

El comercio electrónico, dentro de la feria e-Show, también será uno de los temas de interés de los retailers, que aprovecharán para contratar servicios de cara a lanzar su black Friday en 24 días.

Más de 350 speakers nacionales e internacionales.

Por otra parte, la feria contará con 350 ponentes nacionales e internacionales, distribuidos en 18 teatros en los que se ofrecerán más de 80 horas de contenido. Entre ellos destacan el Chief Solutions, Digital & Technology Officer de PRISA Media, José Gutiérrez; el Head of Data Security de Booking.com, Nir Chervoni; el Global Data Management and Operations Transformation Manager de PepsiCo, Maximus Ndaboka; el Chief Technology and Innovation Officer de LA LIGA, Miguel Ángel Leal; el Head of Digital Marketing and Business de Samsung, Aroa López o el CEO de Kiko Milano, Simone Dominici, entre otros.

La sostenibilidad y la reducción de emisiones en todo el ecosistema tech ocupará un papel relevante en Madrid Tech Show, que también abordará los nuevos riesgos en ciberseguridad, la extensión del cloud a toda la infraestructura de una organización, la ética del dato, la eficiencia de Chat GPT en las campañas publicitarias o el impacto de la IA, que en España "ha desbordado todas las previsiones", según el presidente de CloserStill Media en España, Agustín Torres. En este sentido, ha recalcado que el aumento ha sido "muy notorio" por parte del tejido empresarial español y que el 60% de las empresas que utilizan esta herramienta para la toma de decisiones "ha mejorado su rentabilidad".

Durante el evento, se presentará también una 'Radiografía del estado de la ciberseguridad en la empresa española', que analizará las principales amenazas a las que se enfrentan las empresas, las prioridades de inversión o el papel que juega el máximo responsable de ciberseguridad de una compañía en la toma de decisiones. En la actualidad, las empresas españolas dedican un 24% de su presupuesto en TI a la ciberseguridad y ya es la mayor preocupación para el 48%, según datos de CloserStill.

España, el mercado que más crece en Europa en centros de datos y cloud.

Tras dos ediciones exitosas, el presidente de CloserStill Media España ha explicado que el crecimiento de la feria responde a que España "es el mercado que más está creciendo en toda Europa, sobre todo en centros de datos y cloud". "España está experimentando ritmos de crecimiento muy por encima de otros mercados más consolidados como Frankfurt, París o Londres. Es la joya dentro de Europa", ha recalcado.

Torres ha señalado que el objetivo, año tras año, es "seguir aglutinando a más expositores y actores relevantes del sector tecnológico" y ha recordado que Madrid Tech Show "es la feria que más crece dentro de los eventos Tech Show que organiza CloserStill a nivel global". En este sentido, ha apuntado que, aunque la feria de Londres es "número uno en proporción teniendo en cuenta el PIB del país", Madrid Tech Show "crece un 35% anual, lo que supone que el crecimiento es mucho mayor".

Sobre CloserStill Media.

CloserStill Media es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización, a nivel mundial, de ferias vinculadas a la tecnología y a la atención médica. Ferias que se llevan a cabo en Londres, París, Madrid, Barcelona, Frankfurt, Singapur y Hong Kong. El equipo de CloserStill está formado por más de 700 profesionales distribuidos en sus oficinas de Londres, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Singapur, Santa Rosa y Hong Kong. La compañía ha recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 2018, 2019 y 2020, el Sunday Times la ha destacado como una de las 100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

En caso de estar interesados en entrevistar al presidente de CloserStill Media, Agustín Torres, pueden contactar con:.

Arturo Carrasco.

Content & Institutional Relations Manager.

a.carrasco@closerstillmedia.com.

Phone: +34 936 268 736.