Origen España y La Distribución ANGED se citan para impulsar la protección de las IIGG en los puntos de venta

Foto de familia jornada de formación La Distribuidora ANGED y Origen España - LA DISTRIBUCIÓN ANGED

- Las entidades se han reunido en un encuentro que busca acercar las Indicaciones Geográficas a los profesionales que trabajan en la comercialización y presentación de estos productos

- El evento ha acogido también la renovación del acuerdo de colaboración entre ambas asociaciones

- El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha indicado que “la formación y el diálogo directo con la distribución son las mejores formas de contribuir a una mayor protección de estos productos identitarios del territorio”

- La presidenta de La Distribución ANGED, Matilde García Duarte: “este convenio de colaboración refuerza el compromiso de la distribución con los productos de calidad diferenciada, que representan muy bien el impacto positivo de la cadena agroalimentaria en todo el territorio”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de octubre de 2026. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, y la La Distribución ANGED han reforzado este lunes, 5 de octubre, su colaboración en una jornada de formación organizada con el objetivo de acercar las Indicaciones Geográficas (IIGG) a los profesionales que, día a día, trabajan en la comercialización y presentación de estos productos al consumidor. Un ejercicio que busca prevenir el fraude alimenticio y promover una mayor protección de los sellos de calidad diferenciada en los distintos puntos de venta.

La sede de La Distribución ANGED ha sido el escenario encargado de acoger este evento, en el que Origen España ha presentado a los asistentes herramientas prácticas para conocer mejor el valor de una DOP o IGP, cómo debe identificarse de forma correcta y qué situaciones pueden generar duda y confusión. En este sentido, el presidente de la entidad, Ángel Pacheco ha valorado que “la formación y el diálogo directo con la distribución son las mejores formas de contribuir a una mayor protección de estos productos identitarios del territorio”.

La inauguración del acto ha corrido a cargo del presidente de Origen España, Ángel Pacheco, y la presidenta de La Distribución ANGED, Matilde García Duarte. Durante su intervención, Pacheco ha destacado la importancia de colaborar con los profesionales de la distribución: “En un país en el que el 80% de la población se encuentra en el 20% del territorio es esencial cuidar las zonas rurales, y los miembros de ANGED han demostrado ser grandes embajadores de los productos con sellos DOP e IGP que impulsan el tejido socioeconómico de dichas áreas".

Por su parte, García Duarte ha expresado que: “Para nuestras empresas es muy importante seguir apoyando a estos productos y facilitar a los consumidores el acceso a una dieta rica y variada en la que no pueden faltar los referentes alimentarios de nuestro país".

Una vez inaugurado el evento, se ha dado paso a un ciclo de ponencias sobre los criterios para la correcta identificación de los productos con sellos DOP e IGP, las claves de la comunicación con el consumidor y las conclusiones extraídas en materia de distribución a partir de casos recientes. La primera de ellas ha corrido a cargo de la jefa del Área de Calidad Diferenciada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mónica de Santos.

Bajo el título ‘Comercialización y manipulación de productos DOP e IGP: criterios para respetar los pliegos de condiciones’, de Santos ha expuesto a los asistentes las bases para una correcta distribución de los alimentos con sellos de calidad diferenciada. Una presentación en la que la representante del ministerio ha desgranado las claves del reglamento europeo.

A continuación, la jornada ha acogido la ponencia ‘Origen y territorio en el lineal: cómo informar sin generar confusión al consumidor’, a cargo de la coordinadora general de Origen España, Rebeca Vázquez. En su intervención, Vázquez ha analizado los principales factores a tener en cuenta a la hora de presentar los productos DOP e IGP a los clientes en el punto de venta. “La cartelería y la ubicación de estos alimentos en el lineal es esencial para que el consumidor comprenda su valor y el contexto que rodea a su elaboración”.

Asimismo, el acto ha contado con la participación del socio director de la firma Berenguer&Pomares y asesor jurídico de Origen España, Mario Pomares, que a partir del análisis de la resolución del Tribunal Supremo sobre el ‘caso Champanillo’ ha identificado las implicaciones prácticas para la distribución de esta sentencia, que amplía el concepto de evocación vinculado a los sellos de calidad diferenciada tanto a productos como a servicios relacionados.

“La evocación es la protección más amplia con la que cuentan las IIGG para la defensa de sus nombres protegidos. Su uso indebido se extiende tanto a referencias fonéticas como a imágenes gráficas y se extiende más allá de productos similares. Por ello, es importante establecer protocolos efectivos que aseguren que no se cometen infracciones en el ámbito de la distribución”, ha especificado Pomares.

Origen España renueva su convenio de colaboración con La Distribución ANGED

La jornada de formación organizada por Origen España en la sede de La Distribución ANGED ha acogido además la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades. Un acuerdo que establece un marco de acción conjunta con el objetivo de impulsar el conocimiento sobre las DOPs e IGPs y establecer mecanismos de prevención y resolución del fraude más eficientes.

La Distribución ANGED reúne actualmente a 25 de las principales empresas del retail en España, con más de 8.000 establecimiento y 240.000 empleados directos, datos que reflejan la enorme capacidad que tiene la distribución asociada a esta entidad para acercar los productos con sellos DOP o IGP a millones de consumidores.

Como parte de esta alianza, las asociaciones firmantes colaboran en distintas iniciativas conjuntas y acciones formativas que buscan desarrollar una mejor comercialización de los productos amparados con estos sellos de calidad diferenciada. Así, se celebran actividades dirigidas al personal competente de las empresas adscritas a La Distribución ANGED, como la jornada organizada este lunes, y se establece un protocolo de actuación ante posibles errores de identificación de productos en puntos de venta.

De este modo, cuando se detecta un fallo de este tipo en catálogos, páginas WEB o en tiendas online y físicas pertenecientes a alguno de los socios de La Distribución ANGED, el Consejo Regulador afectado informa a Origen España, que a su vez traslada esta información a la entidad colaboradora para que esta se ponga en contacto con la empresa responsable.

Tras la firma, la presidenta de La Distribución ANGED, Matilde García Duarte, ha valorado que “este convenio de colaboración con Origen España refuerza el compromiso de la distribución con los alimentos y bebidas de calidad diferenciada, que son un pilar de nuestra gastronomía y representan muy bien el impacto positivo de la cadena agroalimentaria en todo el territorio. Damos la enhorabuena a Origen España sus más de 100 DOs a asociadas porque con su trabajo están impulsando la calidad y la excelencia de los productos y ayudando a construir marca de valor diferenciado para los consumidores.”

Por su parte, el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha concluido que “la interlocución directa ayuda a prevenir usos incorrectos antes de que se produzcan y facilita también que, cuando aparece una incidencia, pueda resolverse de manera rápida y eficaz. Ese espíritu de prevención y colaboración es precisamente uno de los pilares del convenio.”

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 98 asociados y una representatividad del 81,50% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.834 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas.

LA DISTRIBUCIÓN ANGED

Es la organización más representativa del comercio en España. Con más de 8.000 establecimientos y 240.000 empleados, sus 25 empresas asociadas ofrecen la más amplia y completa variedad de canales, formatos comerciales, productos y marcas en todas las categorías: alimentación, moda, hogar, muebles, bricolaje, electrónica, cultura, juguetes, bazar, accesorios de taller y servicios. Todos los días visitan nuestras tiendas 4,5 millones de consumidores. Cuenta con el convenio colectivo más importante de España y el único de ámbito nacional en el comercio. Somos un motor para la economía nacional, con una facturación de 50.000 M€; unas compras a proveedores españoles de 36.000 M€; una quinta parte de la inversión total del comercio; y una aportación a las arcas públicas de 6.800 M€, lo que sitúa a nuestras empresas a la cabeza del empleo y la inversión, con una enorme influencia sobre otras actividades como la industria, los servicios, la restauración, el ocio o la logística.

Para más información:

ORIGEN ESPAÑA

Rebeca Vázquez Poza

Coordinadora General de ORIGEN ESPAÑA

gestion@origenespana.es

663 07 52 68

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Martín Mora- martinmora@europapress.es

Silvia Mullor- silviamullor@europapress.es

La Distribución ANGED

David Gracia Josa

Director de Comunicación

675809341

david.gracia@anged.es