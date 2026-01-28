Particulares, empresas e instituciones, comprometidos con el talento de UIC Barcelona en su entrega de becas

La Sra. Tona Torrella, de Torrella Ingeniería, junto a alumnos becados en el acto de entrega de becas de UIC Barcelona. - UIC BARCELONA.

(Información remitida por la empresa firmante)

UIC Barcelona ha reconocido el esfuerzo y dedicación a más de 700 alumnos becados.

El evento ha contado con la representación de particulares, fundaciones y empresas que contribuyen en el programa de becas y ayudas de la Universidad.

Barcelona, 28 de enero de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha celebrado hoy el Acto de entrega de becas del curso 2025-2026 en el Aula Magna de la Universidad. El evento, organizado en el marco de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, pone en el centro al estudiante y reconoce su excelencia académica, favoreciendo la igualdad de oportunidades.

El acto ha contado con la participación de los más de 332 alumnos que han sido convocados, de entre los más de 700 alumnos becados de UIC Barcelona, bien por recibir por primera vez esta ayuda o bien porque este curso terminan su paso por la Universidad.

Los alumnos han estado representados por Estel Massip Padrós, estudiante de 4º curso del Grado en Ciencias Biomédicas, y por Yago Oliva-Rifá Condomines, alumni de Derecho de la promoción 2023-2024, quienes han agradecido la oportunidad a los donantes y a la Universidad por apostar por el talento. "Gracias por promover el talento joven, por dar oportunidades y por creer en nosotros. Hoy es un día para celebrar y agradecer las becas otorgadas, pero también para reflexionar sobre la responsabilidad de estar a la altura de la confianza que se ha depositado en nosotros", ha destacado Estel Massip.

A la entrega de becas han asistido representantes de las empresas que han contribuido con el programa de becas y ayudas de la Universidad, y que han entregado en mano a los alumnos el diploma que acredita su beca. Este año se ha contado con la presencia de Alter Domus, ELIA | Enterprise for Large International Architecture, Fundación Alex-Clínicas Mi, Fundación Barraquer, Fundación Damm, Fundación Maria Pou. Lunet, Fundación Maria Teresa Rodó, Fundación Nemesio Diez, Fundación Princesa de Girona, Mullor Facility Services, Santander Universidades y Torrella Ingeniería-Arquitectura.

En representación de las empresas e instituciones, ha participado Aroa Saiz, directora del departamento de Administración y finanzas de la Fundación Princesa de Girona, quien ha destacado la sintonía entre ambas instituciones: "UIC Barcelona forma personas íntegras, comprometidas y capaces de transformar la sociedad desde la excelencia, y eso coincide plenamente con nuestra misión en la Fundación". Saiz se ha dirigido al alumnado becado para animarles en esta etapa formativa y ha subrayado el acompañamiento conjunto de la Universidad y las entidades colaboradoras "UIC Barcelona os acompañará con rigor académico y nosotros, desde la Fundación, con programas que os ayuden a seguir creciendo".

El acto lo ha abierto el rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, quien ha agradecido a las empresas su contribución al programa de becas y ayudas y ha recordado al alumnado becado su papel en la sociedad: "Vosotros sois el futuro. Sois quienes tenéis que empeñaros en hacer de este planeta un mundo más habitable, y eso lo conseguiréis a través de la excelencia académica, siendo los mejores profesionales en vuestro ámbito".

El acto lo ha cerrado la vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Esther Jiménez, que ha felicitado al alumnado y le ha animado a seguir en su trayectoria en favor de la excelencia. Además, han asistido decanos de distintas facultades, para acompañar a sus alumnos becados.

Con este evento, UIC Barcelona da la enhorabuena públicamente a todos los alumnos becados y agradece el compromiso con la educación de los estudiantes por parte de todas las empresas y particulares que han apostado por futuros talentos. El programa de becas y ayudas se enmarca en la campaña anual #TalentosconFuturo.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat.

Elena Castellarnau

Cap de Premsa

T. +34 932 54 18 00. Ext. 4294

elenac@uic.es

C/ de la Immaculada, 22

08017 Barcelona