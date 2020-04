COMUNICADO:Principales habilidades psicológicas para alcanzar las metas individuales, según PsicologodeCabecera.com (II)

Fernando Azor ofrece unas reflexiones y por supuesto consejos para minimizar esta tendencia a posponer:



- Revisar las prioridades, dice el psicólogo, "¿Realmente es tan importante para la tarea que te estás marcando? ¿Realmente estás dispuesto a renunciar a otras cosas para resolver o acabar lo que te has propuesto?" Hay que tener en cuenta que lo que se debe hacer no siempre es lo que se quiere.



- Si se quiere abarcar demasiadas cosas es posible que se tenga la sensación de que siempre se tiende a procrastinar, y quizás es que hay demasiadas cosas importantes compitiendo por salir a delante, o que simplemente por dentro no es tan importante.



- Tener cuidado con las obligaciones, a veces ser algo más mediocre ayuda a arrancar y a alcanzar buena parte de las metas que se puedan proponer.



- Crear plazos para cumplir con los planes o comprometerse con plazos de tiempo que puedan ser constatables por otros: planificar una reunión para obligarse a terminar un proyecto.



- Compartir el objetivo con alguien más. En el caso de hacer dieta o ejercicio con amigos es más divertido y ayuda a aumentar la motivación. Reconciliarse con lo que es de agrado y lo que no. No hay que enfocarse solo en lo que se tendría que conseguir, sino en lo que es de agrado y la relación con ese objetivo. Si lo que se quiere es adelgazar, y a fecha de hoy la motivación principal es la de no engordar, no bastará. Es el momento de valorar unirte a un reto con amigos para conseguir adelgazar. Esto es muy útil en personas que son muy sociales y les motiva mucho estar con gente y unirse a proyectos grupales. Valdría para unas personas pero no para otras.



- Dividir la tarea en partes más pequeñas. Suele ayudar a mantener la motivación. Implica asumir que se tardará más en alcanzar la meta, pero probablemente se tengan más oportunidades de conseguirlo de este modo. Cuidado con la impaciencia.



- Quitarse distracciones de en medio. Procrastinar es más fácil cuando hay muchas alternativas y hay que repartir la atención.



- Ponerse prioridades, cuidado con esa idea conocida de que lo urgente impida hacer lo importante. No se debe buscar tener todo a mano y pensado para poder comenzar. Eso solo llevará a volver a procrastinar.



- Establece un momento para parar, respetarlo. Esto ayudará a asignar a cada situación su actitud correspondiente.



- Planifica un tiempo para hacer lo que se quiere, no extenderlo. Si se extienden los tiempos o se abrevian, dificultará el arrancar en próximas ocasiones y probablemente el resultado será el de procrastinar.



- Cuidado con quitar hierro a algunos temas pendientes. Buscar convencerse de que algo no es un problema, sin que sea del todo cierto, solo mantiene la probabilidad de procrastinar.



Hacer, empezar o iniciar algo suele ser la parte más compleja. Suele ser más fácil seguir que arrancar. El tamaño de una lista puede asustar. Empezar por algo...



- Dedicar demasiado tiempo a dormir o ver la televisión. Ayuda a desconectar pero suele ser un signo de no querer pensar o de no querer hacer frente a lo que está pendiente.







