Sopra Steria inaugura su nueva sede en el 22@ de Barcelona con la presencia del Conseller d'Empresa i Treball - Sopra Steria

La nueva sede acogerá proyectos de transformación digital en ámbitos como inteligencia artificial, datos, ciberseguridad y servicios digitales para sectores clave como banca, administraciones públicas, transporte, utilities y retail

Este tipo de inversiones generan empleo de calidad y contribuyen a la competitividad de la economía

Sopra Steria se muda a casi 3.000 m en el 22@ de Barcelona y refuerza su apuesta por el talento tecnológico catalán

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 10 de junio de 2026 - Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ha inaugurado su nueva sede en el Campus MILLE del distrito 22@ de Barcelona. El acto ha contado con la presencia de Miquel Sàmper, Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Esta mudanza a casi 3.000 metros cuadrados en el centro tecnológico de Barcelona convierte la ciudad en una pieza clave de su expansión digital.

Al acto también ha asistido María Galindo, Secretaria de Polítiques Digitals. Durante la jornada, las autoridades han visitado las nuevas oficinas, donde han podido conocer de primera mano algunos de los proyectos que se desarrollarán en la sede, así como mantener un encuentro con Antonio Peñalver, Director General de Sopra Steria España, para abordar las oportunidades de crecimiento y colaboración en el ámbito de la transformación digital en Cataluña.

Un espacio diseñado para el talento y la innovación

Las nuevas instalaciones responden a un modelo de trabajo colaborativo y flexible, pensado para atraer y retener talento tecnológico en uno de los ecosistemas digitales más dinámicos de Europa. El distrito 22@, referente internacional de la innovación urbana, ofrece a Sopra Steria el entorno idóneo para seguir desarrollando soluciones digitales de alto valor para sus clientes locales y comunitarios, impulsando proyectos de transformación en inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad y modernización tecnológica para sectores estratégicos.

“Esta nueva sede en Barcelona es mucho más que un espacio de trabajo: es una declaración de intenciones. Apostamos por Cataluña, por su talento y por su capacidad de liderar la transformación digital que necesitan las empresas y las administraciones públicas. Queremos seguir creciendo aquí y contribuir al desarrollo tecnológico y económico de la región”, ha dicho Antonio Peñalver.

Respaldo institucional a la inversión tecnológica privada

La presencia del Conseller Miquel Sàmper en el acto de inauguración pone de manifiesto el interés de la Generalitat de Catalunya por atraer y consolidar la inversión de empresas tecnológicas de primer nivel en el territorio, pues generan empleo de calidad y contribuyen a la competitividad de la economía.

Durante su intervención en el acto inaugural, el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha destacado que “con las nuevas oficinas, Sopra Steria refuerza su presencia en este entorno de innovación y contribuye a hacerlo aún más fuerte con una apuesta por el talento, por la innovación, por la colaboración y por una economía digital más competitiva”.

El conseller ha añadido que “desde el Govern de Catalunya compartimos plenamente la visión de que la transformación digital debe poner la tecnología al servicio de las personas, de la competitividad empresarial y del progreso social”.

Con esta apertura, Sopra Steria reafirma su estrategia de crecimiento en España, donde opera con un equipo altamente cualificado. La nueva sede en Barcelona refuerza y amplía la presencia ya consolidada de la compañía en la ciudad, y complementa su red en otras ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao o Santander, posicionándose como centro neurálgico para proyectos de transformación digital de alcance nacional y europeo.

Sobre Sopra Steria Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro positivo. Con 51.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 5.600 millones de euros en 2025. En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.500 profesionales distribuidos en sus 13 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

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