Straumann y UIC Barcelona renuevan su colaboración con la creación de la Cátedra iExcel

Miembros de la Cátedra iExcel. - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

La Facultad de Odontología de UIC Barcelona y la empresa de referencia internacional en el sector odontológico unen sus conocimientos y experiencia para desarrollar nuevas actividades de formación, investigación, transferencia y divulgación en el área de la periodoncia y la cirugía maxilofacial.

Barcelona, 5 de marzo de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y el proveedor de soluciones odontológicas Straumann, han renovado su acuerdo de colaboración con la creación de la nueva Cátedra iExcel, vinculada a la Facultad de Odontología de la Universidad.

Codirigida por la Dra. Marta Satorres y el Dr. José Nart, ambos investigadores y docentes de la Facultad, la Cátedra iExcel tiene como objetivo principal establecer vías de cooperación y de desarrollo conjunto entre las dos entidades para el desarrollo de distintas actividades de formación para los profesionales del sector odontológico, así como para la realización de dos estudios clínicos centrados en el área de periodoncia e implantología y que se llevarán a cabo en la Clínica Universitaria de Odontología (CUO) de UIC Barcelona.

El compromiso de UIC Barcelona y Straumann con la innovación y la salud integral de las personas queda plasmado en la Cátedra iExcel, que representa la modernización de la implantología dental, al tiempo que ofrece nuevos macro diseños de implantes junto con una completa digitalización de los procedimientos. Todo ello, desarrollado por docentes e investigadores de la Facultad de Odontología al servicio de los pacientes de la CUO.

De este modo, las dos entidades dan continuidad a la tarea investigadora y docente impulsada desde la Cátedra en implantes cigomáticos. Nuevo abordaje digital, creada en 2021, y refuerzan la colaboración iniciada en julio de 2017 con la creación del Aula Straumann.

Con la creación de esta nueva cátedra de empresa, la Facultad de Odontología de UIC Barcelona cuenta ya con cuatro aulas y ocho cátedras que permiten transferir a la sociedad el conocimiento generado por la Universidad en colaboración con empresas de referencia en el sector odontológico.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad.

Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre Straumann Group.

Straumann Group es una compañía líder mundial en odontología estética, con sede en Basilea (Suiza). Une marcas internacionales que destacan por su excelencia, innovación y calidad en la odontología de reemplazo, correctiva y digital, incluyendo Straumann, Neodent, Anthogyr, Medentika y ClearCorrect entre otras empresas y socios de propiedad completa o parcial.

La marca de implantes Straumann, referente internacional del sector, reúne décadas de experiencia en la investigación, fabricación y venta de sistemas de implantes como Straumann iExcel Implant System, convirtiéndose en un sinónimo de garantía de calidad y excelencia.

Para más información.

Marta González Martínez mgonzalezmar@uic.es.

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat.

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 657 736 887.

Josep Trueta, s/n.

08195 Sant Cugat del Vallès.