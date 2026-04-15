UIC Barcelona, al frente del proyecto RAPHAEL en España para mejorar la atención paliativa cardíaca

(Información remitida por la empresa firmante)

En el proyecto participan investigadores de la Cátedra WeCare de la Universidad y del Hospital General de Granollers, hospital universitario adscrito a UIC Barcelona.

La fase 2 del proyecto reclutará pacientes de los nueve países participantes para realizar la primera prueba piloto de una app destinada a monitorizar de manera domiciliaria enfermos cardíacos.

Barcelona, 15 de abril de 2026.- Investigadores de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona y del Hospital General de Granollers liderarán en España la segunda fase del proyecto europeo RAPHAEL, una iniciativa que pretende mejorar la atención paliativa a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. En esta fase, los especialistas reclutarán pacientes de los nueve países participantes para monitorizarlos con una app, creada para mejor su calidad de vida.

Esta es una fase clave previa a la evaluación a gran escala, que empezará en el 2027 y que permitirá analizar si esta nueva manera de atender a los pacientes es viable y eficaz en la práctica clínica habitual.

Esta aplicación se ha desarrollado con la colaboración de departamentos de investigación de 9 países, liderados por el Centro Médico Universitario de Utrecht y con investigadores de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona como representación española. El Hospital General de Granollers, hospital universitario adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, será quien lleve a cabo la selección de pacientes en España y su monitorización durante la prueba piloto.

Este estudio incluirá a pacientes adultos con insuficiencia cardíaca que viven en su domicilio y presentan síntomas persistentes o necesidades paliativas, así como sus cuidadores y los profesionales sanitarios implicados en su atención. Durante un periodo de seguimiento de cuatro semanas, los pacientes utilizarán una herramienta digital sencilla para registrar síntomas y preocupaciones relevantes, que posteriormente serán revisadas por profesionales formados en el modelo RAPHAEL.

Diario de un enfermo del corazón.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y progresiva que afecta millones de personas en Europa y que a menudo conlleva una elevada carga de síntomas físicos, emocionales y sociales. A pesar de esto, el acceso a los cuidados paliativos continúa siendo limitado para estos pacientes, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad.

El proyecto RAPHAEL quiere dar respuesta a esta necesidad mediante un modelo innovador que incorpora el enfoque paliativo al seguimiento clínico habitual, apoyado en herramientas digitales de monitorización remota de síntomas. "El paciente, desde su propia casa y con la ayuda de esta aplicación, elaborará un "diario" de síntomas, medicación y otras afectaciones que el médico podrá seguir en tiempo real desde la consulta para dar respuesta a sus necesidades sin desplazamientos ni pruebas innecesarias", explican el Dr. Juan Correa y el Dr. David Viñas, investigadores de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona, que lideran esta fase del proyecto.

Este enfoque permite identificar de manera precoz necesidades físicas, psicológicas, sociales y existenciales, favoreciendo una atención más personalizada, proactiva y coordinada.

El estudio analizará aspectos clave como la participación de los pacientes, la facilidad de uso de la herramienta, la carga percibida, la aceptabilidad del modelo y los recursos necesarios para su implementación, combinando métodos cuantitativos y cualitativos.

Una vez acabada esta prueba, empezará la fase final del proyecto, con la participación en el estudio de cerca de 70 pacientes de cada país.

UIC Barcelona, con la colaboración del Hospital General de Granollers como hospital universitario adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad, se suman a un esfuerzo internacional orientado a humanizar la atención a las personas con insuficiencia cardíaca, promoviendo una atención más integral, anticipada y sensible a las necesidades reales de los pacientes y sus familias.

El proyecto RAPHAEL.

El proyecto RAPHAEL forma parte de la convocatoria del clúster de Salud del pilar 2 del programa Horizon Europe. Cuenta con una financiación total de 6.207.365,5 euro, de los cuales 392.337 euro se destinan al grupo de investigación liderado por la Dra. Cristina Monforte, codirectora de la Cátedra WeCare y vicerrectora de Planificación, Calidad y Desarrollo Estratégico de UIC Barcelona.

La Dra. Monforte lidera este proyecto como referente a escala nacional e internacional en la investigación centrada en la etapa final de la vida, ámbito que centra el trabajo impulsado desde la Cátedra WeCare de la Universidad.

Coordinada por el Centro Médico Universitario de Utrecht, la iniciativa está impulsada por un consorcio formado por 15 universidades, centros de investigación y centros hospitalarios de diferentes países de Europa, entre los que se encuentra UIC Barcelona.

UIC Barcelona tiene en estos momentos cerca de 90 proyectos competitivos en curso. Con el proyecto RAPHAEL ya son cinco los proyectos de UIC Barcelona financiados por el programa Horizon Europe, cosa que demuestra la proyección de la Universidad en investigación internacional y su alto nivel de competitividad en Europa.

Sobre UIC Barcelona.

La Universidad Internacional de Cataluña (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuidas UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información:.

Anna Martínez Daries.

Comunicación científica Campus Sant Cugat.

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