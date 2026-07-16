UIC Barcelona lidera un proyecto europeo que acelera la llegada de soluciones sanitarias innovadoras

Algunos de los participantes en el proyecto THRIVE que liderará UIC Barcelona - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

THRIVE (Transforming Healthcare Research into Validated Solutions through Alliance-KIC Cooperation), financiado por la UE, reúne a 14 socios de nueve países europeos, entre ellos diez universidades integrantes de la Alianza Europea de Universidades EduCare 5.0, empresas de los sectores sanitario y tecnológico, y proveedores de servicios de salud.

UIC Barcelona será la encargada de coordinar el proyecto donde se desarrollarán infraestructuras de simulación que permitan evaluar tecnologías innovadoras, aplicaciones digitales y modelos de negocio antes de su implantación en la práctica, y pondrá en marcha programas de formación en emprendimiento para estudiantes y profesionales.

El proyecto ha sido seleccionado para recibir una financiación de dos millones de euros en el marco de la Iniciativa de Educación Superior del EIT de la Unión Europea

Barcelona, 16 de julio de 2026.- UIC Barcelona coordinará un proyecto europeo para acelerar el desarrollo y la llegada al mercado de soluciones innovadoras para la atención sanitaria, una iniciativa impulsada por la Alianza Europea de Universidades EduCare 5.0., integrada por diez universidades.

El proyecto THRIVE - Transforming Healthcare Research into Validated Solutions through Alliance-KIC Cooperation, en el que también participan empresas de los sectores sanitario y tecnológico, así como proveedores de servicios de salud vinculados históricamente con UIC Barcelona, ha obtenido una financiación de dos millones de euros para un período de ejecución de 24 meses, en el marco de la Iniciativa de Educación Superior del EIT de la Unión Europea. En total, se han presentado 138 propuestas, de las cuales se han aprobado un máximo de 35 proyectos.

La concesión del proyecto THRIVE permitirá a UIC Barcelona impulsar una nueva generación de servicios para transformar la investigación en soluciones reales para el sistema sanitario. Bajo la coordinación de UIC Barcelona, se desarrollarán infraestructuras de simulación que permitan evaluar tecnologías innovadoras, aplicaciones digitales y modelos de negocio antes de su implantación en la práctica. Estas evaluaciones se centrarán en la viabilidad clínica, la sostenibilidad económica, el cumplimiento de la normativa y la preparación para su implementación.

Asimismo, se pondrán en marcha programas de formación en emprendimiento para estudiantes y profesionales, se apoyará la creación de startups surgidas de la investigación y se reforzará su colaboración con EIT Health y 28Digital. El proyecto también prevé iniciativas para promover el emprendimiento femenino en salud digital y la consolidación de una estrategia institucional que fortalezca la transferencia de conocimiento y la innovación con impacto social.

El Vicerrector de Relaciones Internacionales de UIC Barcelona, Eduardo Mirpuri, ha destacado que liderar este proyecto "pone de manifiesto la capacidad de la alianza para generar iniciativas conjuntas de alto impacto a partir de objetivos y capacidades compartidas" y para avanzar en un ámbito "de especial relevancia para la Unión Europea y plenamente estratégico para la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), como son la salud, las nuevas tecnologías y la simulación, integrando además aspectos clave como el emprendimiento, la innovación y la transferencia de conocimiento y resultados a la sociedad".

THRIVE da continuidad al trabajo iniciado con DigiCare Innovation, un proyecto financiado por la iniciativa EIT Higher Education del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) que permitió a UIC Barcelona desarrollar un testbed de salud mental basado en realidad virtual y tecnologías inmersivas. A partir de esta experiencia, THRIVE ampliará el alcance de la iniciativa para crear una infraestructura permanente de validación de innovaciones sanitarias y consolidar a UIC Barcelona como referente europeo en innovación y transferencia de conocimiento en salud.

Una iniciativa innovadora.

THRIVE nace del proyecto de la Alianza Europea de Universidades EduCare 5.0, creada en noviembre de 2024 con el objetivo de revolucionar la educación sanitaria. La Alianza Europea busca mejorar la enseñanza mediante herramientas digitales e innovación sostenible, enfocándose en la cura de la persona y promoviendo cursos colaborativos y movilidad académica.

Además de UIC Barcelona, la alianza está formada por la Hochschule Bielefeld (Alemania), FH Salzburg (Austria), Klaipedos Valstybine Kolegija (Lituania), Univerzity Jana Evangelisty Purkyne V Usti Nad Labem (República Checa), Uniwersytet Medyczny w ?odzi (Polonia), CESPU Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Portugal), Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T Popa din Iasi (Rumanía) y Egas Moniz Cooperativa de Ensino Superior (Portugal) y Diakonia-ammattikorkeakoulu (Finlandia)

Acerca de THRIVE.

THRIVE es un proyecto colaborativo europeo de dos años de duración financiado en el marco de la Iniciativa de Educación Superior del EIT. Su objetivo es establecer estructuras sostenibles de innovación y validación para las innovaciones en el ámbito sanitario dentro de la Alianza Universitaria Europea EduCare 5.0. El proyecto conecta a universidades, empresas e instituciones sanitarias de nueve países europeos y fomenta una estrecha cooperación entre la educación, la investigación y la innovación.

Acerca de EduCare 5.0

EduCare 5.0 es una alianza universitaria europea formada por diez instituciones de educación superior de Alemania, España, Finlandia, Portugal, Polonia, Rumanía, la República Checa, Lituania y Austria. Juntos, los socios tienen como objetivo reforzar la integración de la educación, la investigación y la innovación, al tiempo que desarrollan soluciones innovadoras para los retos sociales.

La alianza se centra en la asistencia sanitaria, la digitalización, la sostenibilidad y la inclusión social. Estudiantes, investigadores, docentes y socios del ámbito profesional colaboran más allá de las fronteras nacionales y disciplinarias para desarrollar nuevos enfoques en materia de asistencia sanitaria y bienestar en Europa.

Como socio de la alianza Educare 5.0, UIC Barcelona impulsa proyectos como DigiCare Innovation y THRIVE para reforzar la cooperación europea en el ámbito de la asistencia sanitaria y potenciar aún más la capacidad de innovación de la alianza.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Para más información:.

Mireia Martínez Barrachina.

Responsable de Comunicación.

T. +34 932 541 800 ext. 4286.

mmartinezb@uic.es.

Immaculada, 22 08017 Barcelona.