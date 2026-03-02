UIC Barcelona llega al 4YFN con ocho proyectos que apuestan por la innovación y el talento emprendedor

Stand UIC Barcelona del 4YFN 2025 - UIC BARCELONA

El stand de UIC Barcelona expondrá los días 4 y 5 de marzo cuatro proyectos de investigación surgidos en la universidad, tres startups lideradas por antiguos alumnos y un proyecto de un grupo de estudiantes de grado.

Estas iniciativas reflejan la apuesta de UIC Barcelona por la excelencia y el mejor talento investigador para hacer frente a las demandas de la sociedad.

El 4YFN 2026 tendrá lugar del 2 al 5 de marzo en la Fira de Gran Via de Barcelona en el marco del Mobile World Congress (MWC).

Barcelona, 17 de febrero de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) estará presente por segundo año consecutivo en el 4YFN 2026, el evento de referencia para el ecosistema emprendedor internacional, con ocho proyectos de innovación tecnológica. El stand de UIC Barcelona expondrá los días 4 y 5 de marzo cuatro proyectos de investigación surgidos en la universidad, tres startups lideradas por antiguos alumnos y una iniciativa llevada a cabo por un grupo de estudiantes de grado, que han transformado sus ideas en propuestas competitivas.

El vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona, el Dr. Román Pérez, ha destacado que "cada una de estas iniciativas refleja la capacidad de abordar retos reales desde perspectivas innovadoras y contribuye a construir un futuro mejor". Estos proyectos, especialmente centrados en el ámbito de la salud, muestran la capacidad de la universidad para "generar soluciones innovadoras con impacto social". "Un ejemplo del talento y el espíritu emprendedor de nuestra comunidad universitaria teniendo siempre en cuenta las necesidades de la sociedad", ha añadido.

PrevED, MedMind, BioSphereGutta y Handrtaking son los cuatro proyectos de investigación surgidos en UIC Barcelona, que refuerzan su compromiso institucional por la transferencia de conocimiento, la repercusión social y la generación de soluciones avanzadas.

Transferencia de conocimiento.

Desarrollado por el psicólogo e investigador Bruno Porras, PrevED busca prevenir trastornos alimentarios en jóvenes y adolescentes a través de realidad mixta, con experiencias inmersivas e interactivas en un entorno real.

Basada en tecnología de Software as a Service (SaaS) y técnicas de People Analytics, MedMind es una plataforma para evaluar y mejorar la salud mental de los profesionales sanitarios. Esta herramienta digital, impulsada por la psicóloga e investigadora Isabella Meneghel, ofrecerá recursos personalizados de autocuidado y proporcionará datos a las instituciones sanitarias para implementar medidas preventivas.

Por otro lado, investigadores de la Facultad de Odontología y del Bioengineering Institute of Technology de UIC Barcelona han desarrollado BioSphereGutta, una nueva gutapercha bioactiva para endodoncia avanzada que mejora la adhesión a la dentina y favorece la regeneración dental.

Finalmente, Handrtaking es el proyecto de simulación médica háptica liderado por el investigador Jordi Castillo, del Departamento de Enfermería, que permite entrenar habilidades técnicas como la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante guantes tácticos de realidad virtual.

Diagnóstico ELA con pruebas no invasivas.

Creado con el objetivo de contribuir a la detección precoz de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), las alumnas de Ciencias Biomédicas Estel Gubianes y Estel Massip han impulsado el equipo multidisciplinario ALSense, un biosensor basado en aptámeros capaz de detectar biomarcadores relacionados con la ELA a partir de muestras no invasivas.

La plataforma que se está desarrollando detectaría un panel de tres biomarcadores (neurofilamentos y dos péptidos crípticos relacionados con la TDP-43) con alta sensibilidad y resultados rápidos. El proyecto incluye la validación de biomarcadores, la ingeniería de aptámeros, la creación de prototipos de dispositivos y la traslación clínica. ALSense va dirigido a neurólogos, hospitales y sistemas sanitarios que buscan diagnósticos de ELA más rápidos, más fiables y más económicos.

Talento emprendedor.

Durante los días 4 y 5 de marzo, el 4YFN se convertirá también en un espacio para conectar el talento emprendedor. UIC Barcelona aprovechará este escaparate global para presentar tres startups creadas por antiguos alumnos de la universidad en un entorno tecnológico que pone en valor la creatividad, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento.

RawData es una empresa emergente de tecnología agrotech que digitaliza y optimiza los flujos de trabajo operativos de las empresas agrícolas, como la predicción de cosechas o la gestión de mano de obra.

Otra de las propuestas de los alumni es la startup de construcción modular AtomModular, que industrializa módulos de viviendas de madera en 3D, sin emisiones y con digitalización avanzada.

Entre las empresas emergentes desarrolladas por antiguos alumnos de UIC Barcelona destaca también VoiceB.ai, una apuesta por los agentes de voz con IA que interactúan con los clientes en tiempo real, califican la demanda y se integran perfectamente en los flujos de trabajo de ventas. Los impulsores del proyecto pretenden crear una nueva generación de ventas entrantes, que actualmente constituyen uno de los mercados más grandes del mundo, pero siguen funcionando con procesos anticuados. La iniciativa se dirige principalmente a empresas globales de telecomunicaciones, seguros, banca, servicios públicos y automoción.

