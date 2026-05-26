UIC Barcelona reúne a docentes y expertos internacionales en un workshop sobre juventud y proyecto familiar

Foto de grupo del workshop internacional “Juventud, trayectorias vitales y proyecto familiar” - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

El Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad ha acogido durante cuatro días a investigadores y expertos internacionales para reflexionar sobre los retos de los jóvenes ante la construcción de un proyecto familiar.

En el marco del encuentro se han celebrado las asambleas de REDIUF y REDIFAM, las principales redes universitarias internacionales de inspiración católica dedicadas al estudio y acompañamiento de la familia.

Barcelona, 26 de mayo de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha organizado del 21 al 24 de mayo el workshop internacional "Juventud, trayectorias vitales y proyecto familiar", un encuentro académico que ha reunido a investigadores, docentes y expertos internacionales para analizar los desafíos que afrontan actualmente los jóvenes en la construcción de un proyecto familiar en un contexto marcado por la incertidumbre social, económica y relacional.

El encuentro, liderado por el Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) y celebrado en el Saló de Graus y el Aula Magna de la Universidad, ha combinado ponencias, presentación de investigaciones y espacios de trabajo conjunto centrados en las trayectorias vitales de los jóvenes, las políticas familiares y el acompañamiento a las familias.

El workshop ha puesto el foco en cómo el actual clima de provisionalidad afecta a las nuevas generaciones en ámbitos como el acceso al empleo, la vivienda o la estabilidad personal. La precariedad económica, la incertidumbre ante el futuro y la fragilidad de los vínculos generan, según se abordó durante las sesiones, trayectorias vitales fragmentadas y marcadas por constantes transiciones, dificultando que muchos jóvenes puedan imaginar y sostener un proyecto familiar a largo plazo.

En este contexto, el encuentro quiso abrir un espacio de reflexión y diálogo interdisciplinar sobre el acompañamiento a los jóvenes y las familias, así como sobre la necesidad de impulsar propuestas académicas, sociales y familiares capaces de responder a estos desafíos contemporáneos.

En el marco del workshop se celebraron también las asambleas de la Red Latinoamericana de Institutos Universitarios de Familia (REDIFAM) y la Red Internacional de Institutos Universitarios de Familia (REDIUF), cuya presidenta es Montserrat Gas-Aixendri, catedrática de la Facultad de Derecho de UIC Barcelona y docente e investigadora del IESF, consolidando así a UIC Barcelona como punto de encuentro internacional para la reflexión académica y el trabajo en red en torno a la familia.

El programa contó con la ponencia del filósofo y escritor Fabrice Hadjadj, director del Instituto Incarnatus Est, quien impartió la ponencia "La familia más allá de la proyección", y de la neuropsiquiatra infantil y de pareja Mariolina Ceriotti, que abordó cuestiones relacionadas con la identidad personal, la madurez afectiva y las dificultades de los jóvenes ante el compromiso y la vida familiar. Asimismo, en el encuentro participó Gabriella Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

Sobre el Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF).

Fundado en 2004, el IESF fue el primer instituto universitario de España centrado específicamente en el estudio y las políticas de familia. Su actividad se articula en torno a la investigación, la docencia, la transferencia de conocimiento y el trabajo en red con instituciones nacionales e internacionales, con el objetivo de promover el bienestar familiar y ofrecer respuestas a los retos sociales contemporáneos vinculados a la familia.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de generar un impacto en la sociedad. Nuestra misión es formar personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cinco aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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