Un convenio entre UIC Barcelona y la Fundación Folch i Torres recuperará el legado literario de la familia

(Información remitida por la empresa firmante)

El 15 de diciembre se cumplirán 75 años de la muerte de Josep Maria Folch i Torres, autor de la obra teatral Els Pastorets y de los libros de literatura infantil del personaje Massagran.

Barcelona, 12 de diciembre de 2025.- En el 75.º aniversario de la muerte de Josep Maria Folch i Torres, UIC Barcelona y la Fundación Folch i Torres han firmado un convenio de colaboración para difundir el legado literario, educativo y cultural del autor catalán y de su familia, con el fin de promover su conocimiento y vigencia entre las nuevas generaciones.

Autor de la obra de teatro infantil Els Pastorets, Josep Maria Folch i Torres es uno de los novelistas y autores teatrales más importantes de Cataluña, considerado el creador del teatro catalán para niños. El 15 de diciembre de 2025 se cumplirán 75 años de su muerte y, con la voluntad de difundir su obra, la Fundación Folch i Torres, situada en el Castell de Plegamans, firmó el 28 de noviembre un convenio de colaboración con la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). "Instituciones como la vuestra nos ayudan a hacer una difusión que solos no podríamos", afirmó Miquel Truyols Rocabruna, presidente de la Fundación. El convenio fue firmado por Truyols Rocabruna y por el Dr. Josep M. Torné Santos, gerente de UIC Barcelona, en un acto presencial en el Campus Barcelona de la Universidad.

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de UIC Barcelona, y según recoge el convenio, "la colaboración se concreta inicialmente en el desarrollo conjunto de materiales didácticos basados en los cómics de Massagran, las fábulas y otros textos emblemáticos, con el fin de fomentar valores, la competencia comunicativa lingüística y la creatividad en el aula".

La profesora de la Facultad, Carla Vidal, valora positivamente la "gran riqueza documental de la Fundación". "Decidimos ampliar el convenio a toda la familia, con el objetivo de dar continuidad a este patrimonio, con la convicción de que la educación es el canal más adecuado para hacerlo", aseguró. La Dra. Carmina Folch Dàvila, bisnieta de Lluís Folch i Torres, impartirá una conferencia sobre su bisabuelo, considerado "el primer psicopedagogo de Cataluña", según la profesora de UIC Barcelona.

El acuerdo también contempla incorporar materiales de la Fundación en asignaturas de la universidad para promover la transferencia de conocimiento. Además, se impulsarán actividades de investigación para analizar el impacto de la obra de la familia. Ambas entidades fomentarán el desarrollo de guías intergeneracionales de lectura compartida entre niños y personas mayores, vinculadas al Campus de la Experiencia de la Universidad.

Familia Folch i Torres.

Según destaca la Fundación, "los hermanos Manuel, Lluís, Josep M., Mercè, Ignasi y Joaquim constituyen el caso paradigmático de una familia cuyos miembros sintieron vocación por las letras y las artes". El Museo, situado en el Castell de Plegamans (Palau-solità i Plegamans, Vallès Occidental), muestra la obra y vida de los cinco hermanos a través de una exposición permanente en la sala románica de la planta noble. En ella se encuentran libros que publicaron, revistas que dirigieron y los recuerdos más diversos de su vida privada.

Josep Maria Folch i Torres es el autor de Les aventures extraordinàries d'en Massagran, el libro de literatura infantil más conocido del escritor y que contiene la primera aparición del personaje Massagran. También adaptado en forma de cómic, desde la Facultad de Ciencias de la Educación se desarrollarán materiales didácticos dentro de un proyecto global de difusión y puesta en valor del legado literario de la familia Folch i Torres.

Àlex Sánchez Aragón.

Responsable de Comunicación.

UIC Barcelona.

93 254 18 00 | 638 59 95 64 | asanchezara@uic.es.

Immaculada, 22, 08017 Barcelona | www.uic.es.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de impactar en la sociedad.

Nuestra misión es formar personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la investigación de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 estudiantes.

Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y contamos con un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada estudiante, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación.

Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cinco aulas de empresa, seis institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, posicionada en los principales rankings nacionales e internacionales.