Vallsur acoge la proyección del documental ‘Zona Cero Pantallas’ sobre el uso de la tecnología en la infancia

- Una pieza audiovisual que recoge las principales conclusiones de la campaña llevada a cabo en el centro comercial vallisoletano, y otros diez centros comerciales de España y Portugal, para sensibilizar sobre el uso responsable de dispositivos digitales en la infancia

- Los expertos coinciden en que el uso de pantallas en la infancia responde a factores estructurales y emocionales, como la conciliación, el cansancio o la falta de redes de apoyo, y no a una falta de implicación parental, y recomiendan empezar por el ejemplo adulto

- Los padres manifiestan inquietud por la falta de control sobre los contenidos digitales, la exposición a mensajes inapropiados, la influencia de los algoritmos y las dificultades para gestionar el tiempo de uso

- El documental Zona Cero Pantallas que recoge los testimonios de los expertos y las principales conclusiones de toda la iniciativa a nivel internacional, está disponible en YouTube

, una pieza audiovisual que recoge las principales conclusiones de la campaña internacional orientada a sensibilizar sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia.

La proyección ha contado con la presencia de Irene Carvajal, Primera Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Educación y Cultura; Carolina Tresierra, maestra de Educación Infantil en el colegio Apostolado Valladolid; Noelia Muelas, de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles, así como de familias y profesionales del ámbito educativo y social; y ha servido como punto de encuentro para familias, profesionales de la educación y la salud, con el objetivo de reflexionar sobre cómo acompañar a niños y adolescentes en un entorno digital cada vez más complejo.

El documental aborda algunas de las principales preocupaciones expresadas por las familias durante la campaña, entre ellas la falta de control sobre los contenidos digitales, la exposición a mensajes inapropiados y la influencia de los algoritmos, así como el impacto del uso excesivo de pantallas en el vínculo familiar, la comunicación y la detección de dificultades emocionales.

Irene Carvajal agradeció este tipo de iniciativas “que contribuyen a crear entornos seguros para la infancia y la adolescencia, que es uno de los cinco objetivos del IV Plan de Infancia y Adolescencia de Valladolid, recientemente aprobado, y que ha servido de base para la renovación de la condición de Valladolid como ciudad amiga de la infancia”.

Por su parte, Carolina Castro, gerente de Vallsur afirmó que: “En Vallsur entendemos nuestro papel como un espacio que va más allá y que puede contribuir a generar conversaciones necesarias para la sociedad. Con la iniciativa Zona Cero Pantallas hemos querido ofrecer a las familias un lugar de encuentro y reflexión sobre un reto que nos afecta a todos: cómo acompañar a niños y adolescentes en el uso de la tecnología desde el criterio, el ejemplo y la coherencia. Se trata de aprender a convivir con las pantallas de una forma más saludable y consciente”.

Distancia emocional, no detección de problemas y la sustitución de la comunicación como principales preocupaciones

Zona Cero Pantallas forma parte de una iniciativa impulsada por Castellana Properties bajo el lema “”, que ha recorrido 11 centros comerciales en España y Portugal. A lo largo de la campaña, más de 1.300 familias participaron en retos de desconexión, acumulando más de 95.000 minutos sin pantallas y participando en actividades diseñadas para fomentar el tiempo de calidad en familia.

De todos los encuentros se sacó una conclusión compartida: el debate no es pantallas sí o no, sino cómo acompañar su uso desde el criterio, el ejemplo y la coherencia familiar. Los expertos coinciden en que el mayor temor de los padres no se centra únicamente en el tiempo de uso, sino en la falta de control sobre los contenidos, la exposición a mensajes inapropiados y el papel de los algoritmos, que muestran contenidos sin que el menor los busque activamente.

Durante las charlas y mesas de debate, las familias han manifestado preocupaciones comunes que se repiten independientemente del contexto social o educativo. Entre ellas, destacan la sensación de distancia emocional, el miedo a que el móvil sustituya la comunicación en casa y la dificultad para detectar a tiempo problemas emocionales, cambios de humor o situaciones de aislamiento.

El tiempo frente a las pantallas sigue siendo un foco de tensión en muchos hogares. Los padres reconocen dificultades para poner límites sin generar conflicto, una sensación creciente de dependencia, así como el impacto del uso nocturno del móvil en el sueño, el estudio y el estado de ánimo de los menores. A ello se suman las dudas constantes sobre la edad adecuada para el primer móvil o el acceso a redes sociales, en un entorno marcado por la comparación social y la presión del “todos lo tienen”.

El documental Zona Cero Pantallas que recoge los testimonios de los expertos y las principales conclusiones de toda la iniciativa a nivel internacional, está disponible en Youtube. Además, todas las charlas y mesas redondas están disponibles en abierto en el pódcast “Zona Cero Pantallas”, tanto en Spotify como en YouTube.

