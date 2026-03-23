Wellgistics Health firma una carta de intención para evaluar la posible adquisición de Neuritek Therapeutics

Wellgistics Health explora adquirir Neuritek Therapeutics - WELLGISTICS HEALTH, INC.

(Información remitida por la empresa firmante)

Wellgistics Health explora la adquisición de Neuritek Therapeutics mediante una operación en acciones con el objetivo de reforzar su plataforma sanitaria y ampliar sus capacidades hacia la investigación y el desarrollo farmacéutico.

Wellgistics Health, Inc. ("Wellgistics" o la "Compañía") (NASDAQ:WGRX) anunció hoy que ha firmado una Carta de Intención ("LOI") por 105 millones de dólares no exclusiva y no vinculante para evaluar una posible adquisición de Neuritek Therapeutics, una organización de investigación centrada en neurociencia.

La transacción propuesta, íntegramente en acciones, si se completa, tiene como objetivo mejorar la plataforma sanitaria generadora de ingresos existente de Wellgistics mediante la ampliación de capacidades adyacentes a su negocio principal de distribución farmacéutica y servicios habilitados por tecnología. A través de su ecosistema integrado que abarca la dispensación de recetas, la distribución mayorista y soluciones de acceso a pacientes impulsadas por IA, Wellgistics conecta a fabricantes, proveedores y una red nacional de farmacias independientes. La Compañía considera que añadir una organización centrada en investigación podría fortalecer la alineación entre el desarrollo de fármacos y su comercialización, permitiendo una interacción más temprana con socios farmacéuticos, mejorando la visibilidad del pipeline y respaldando oportunidades de ingresos incrementales, al tiempo que mejora el valor a largo plazo para los accionistas mediante una plataforma más integrada y diferenciada.

La transacción sigue sujeta a la finalización de la debida diligencia, la negociación y ejecución de acuerdos definitivos, la aprobación por parte de los consejos de administración de las respectivas partes y otras condiciones habituales de cierre. No se puede garantizar que se alcance un acuerdo definitivo ni que la transacción propuesta se lleve a cabo en los términos actualmente contemplados, o en absoluto. La LOI no es vinculante y no obliga a ninguna de las partes a completar la transacción propuesta. El alcance, la estructura y los términos de cualquier posible transacción permanecen en evaluación y pueden cambiar materialmente como resultado de la diligencia y las negociaciones en curso.

La Compañía también está evaluando activamente oportunidades estratégicas adicionales en los sectores de la salud y las ciencias de la vida como parte de su estrategia de crecimiento más amplia. Estas oportunidades pueden incluir adquisiciones, asociaciones u otras transacciones estratégicas. No se puede garantizar que ninguna de estas iniciativas resulte en transacciones completadas.

Sobre Wellgistics Health, Inc..

Wellgistics Health es una plataforma sanitaria impulsada por tecnología en rápida expansión, posicionada en el centro de la distribución farmacéutica y el acceso de los pacientes. La Compañía ha construido un ecosistema integrado de alto rendimiento que abarca la distribución mayorista, la dispensación de recetas y soluciones de acceso impulsadas por IA, conectando directamente a fabricantes farmacéuticos, proveedores sanitarios y una red nacional de farmacias independientes.

Al combinar infraestructura, datos y automatización inteligente, Wellgistics está ejecutando un modelo eficiente en capital diseñado para captar una cuota significativa en grandes y fragmentados mercados sanitarios. La Compañía se centra en ampliar fuentes de ingresos de alto margen, profundizar las relaciones estratégicas con fabricantes e impulsar el apalancamiento operativo en toda su plataforma. Con una oferta diferenciada de extremo a extremo y una ejecución disciplinada, Wellgistics está posicionada para acelerar el crecimiento, mejorar la visibilidad de los beneficios y ofrecer un valor a largo plazo superior para los accionistas.

Sobre Neuritek Therapeutics Inc.

Neuritek Therapeutics Inc. ha desarrollado un tratamiento de próxima generación basado en un mecanismo biológico, que aborda la causa raíz del trastorno de estrés postraumático (TEPT). El primer tratamiento de la compañía en salir al mercado es un inhibidor oral activo de la amida hidrolasa de ácidos grasos tipo 1 (FAAH1), la enzima responsable de metabolizar la anandamida (AEA) y el primer tratamiento basado en mecanismos para el TEPT. La empresa fue fundada por el doctor William Hapworth, MD, pionero en investigación clínica y psiquiatra en ejercicio con más de 30 años de experiencia.

Más información en www.neuritek.com o participando en la conversación en LinkedIn de Neuritek Therapeutics Inc.

Contacto.

Nombre contacto: Wellgistics Health, Inc.

Descripción contacto: Wellgistics Health, Inc.

Teléfono de contacto: 844-203-6092.