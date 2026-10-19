DCarnilsa renueva sus formatos mayoristas de embutidos latinoamericanos y prepara su expansión europea

Madrid, 19 de octubre

Desde 2011, DCarnilsa fabrica en Fuenlabrada (Madrid) productos de alimentación latinoamericana, entre ellos chorizos colombianos y arepas. Ahora, la empresa ha renovado sus cajas mayoristas y sus envases con un objetivo concreto: aprovechar mejor el espacio de transporte y almacenamiento. La medida, dirigida a restaurantes, tiendas y distribuidores de embutidos latinoamericanos y otros alimentos, forma parte de una modernización que también incluye nueva maquinaria y planes de crecimiento en Europa.

Más producto en el mismo espacio

Uno de los principales cambios afecta a las cajas mayoristas. Muchos formatos han pasado de contener 10 paquetes a incluir 16, aprovechando espacios que anteriormente quedaban vacíos. Según DCarnilsa, esta reorganización permite transportar más producto en un mismo palet sin aumentar los costes asociados al espacio ocupado. La modificación busca mejorar la rentabilidad de los desplazamientos, reducir la frecuencia de reposición y aprovechar mejor la capacidad de cámaras frigoríficas y almacenes.

Paralelamente, la compañía ha rediseñado sus envoltorios para facilitar la lectura de la información nutricional, las instrucciones de preparación y los datos técnicos. El nuevo formato también busca mejorar la presentación de los productos y su adaptación a las cajas. La renovación incluye una envasadora automática que reduce la manipulación durante el sellado, con el propósito de disminuir los riesgos de contaminación. La inversión incorpora maquinaria más productiva y segura para los trabajadores de la fábrica.

Una adaptación a las necesidades de los clientes

Pese a los cambios de presentación, DCarnilsa mantiene sus recetas y su gama de productos. La única modificación de contenido comunicada afecta a las arepas de queso, cuyos paquetes pasan de cinco a cuatro unidades a petición de los clientes.

La empresa señala que continúa realizando análisis de cada lote mediante un laboratorio acreditado por ENAC conforme a la norma ISO/IEC 17025, con reconocimiento internacional a través del acuerdo ILAC/MRA. También mantiene la trazabilidad por lotes desde la fabricación hasta la distribución.

Nuevos mercados para la alimentación latinoamericana

La reorganización logística coincide con los planes de DCarnilsa para ampliar su red de distribuidores europeos. Entre los mercados que contempla se encuentran Francia, Italia y Países Bajos. La compañía busca llegar tanto a establecimientos especializados en alimentación latina como a negocios de hostelería y distribuidores interesados en incorporar estos productos a sus catálogos.

Después de quince años de actividad, DCarnilsa vincula esta nueva etapa a una cuestión práctica: adaptar sus procesos de fabricación, envasado y transporte a las necesidades de quienes comercializan sus productos. El crecimiento previsto en Europa dependerá también de esa capacidad para distribuir embutidos latinoamericanos, arepas y otros alimentos aprovechando mejor cada envío.

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Emisor: Carlos Andrés Quintero Restrepo

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