Cooldown°earth celebra la subvención de Renania del Norte-Westfalia para matterr

De izquierda a derecha Thomas Tochtermann (presidente del consejo de administración) Benjamin Rump (director de operaciones) Wolfgang K. Hoever (fundador/presidente, cooldown°earth), Mona Neubaur (ministra de Economía), Melanie Hackler y Jan Rückold - MWIKE NRW / Bowinkelmann.

La fundación sin ánimo de lucro cooldown°earth felicita a su empresa de cartera matterr por la concesión de la subvención del estado federado de Renania del Norte-Westfalia en el marco del programa EFRE/JTF Produktives.NRW. La ministra de Economía y Protección del Clima, Mona Neubaur, entregó la notificación de la subvención el 6 de agosto en Düsseldorf.

Con el fin de evitar la exportación de residuos desde los países industrializados, que actualmente afecta especialmente a los países más pobres del mundo, matterr ha desarrollado una solución patentada a nivel mundial que permite convertir los residuos en materias primas de alta calidad de forma repetida.

Gracias a esta subvención, matterr podrá acelerar la construcción de su segunda planta, ahora a escala industrial pequeña, en Renania del Norte-Westfalia. El núcleo tecnológico es la despolimerización del PET en condiciones suaves. De este modo, los residuos mixtos, como los envases multicapa o los tejidos mixtos, pueden descomponerse en sus componentes primarios y sustituir en gran medida a las materias primas fósiles. Al devolver el proceso a la calidad de la materia prima mediante monómeros, se hace posible el suprarreciclaje molecular: a partir de tejidos de poliéster, que hasta ahora solo podían reciclarse para aplicaciones de baja calidad, ahora se crean productos de la más alta calidad, no solo nuevos tejidos, sino incluso envases aptos para el contacto con alimentos.

Se trata de una colaboración única, afirma el fundador Wolfgang K. Hoever. Una fundación sin ánimo de lucro da el primer paso, el estado le sigue y, al final, se crea una infraestructura que convierte residuos difíciles de reciclar en un producto ecológico circular. Esto es fantástico para la protección del clima y para la región*.

La subvención concedida a matterr no solo es la primera de este programa de ayudas, sino que, con 30 millones de euros, también es la de mayor cuantía posible dentro de este programa. Está prevista la construcción de una planta en Renania del Norte-Westfalia, cuya puesta en marcha está prevista para 2027 y que tendrá una capacidad anual de 10 000 toneladas.

cooldown°earth no es beneficiaria de la subvención, sino una de las primeras inversoras y facilitadoras. Los posibles ingresos de la participación se reinvierten, de acuerdo con los estatutos, en proyectos sin ánimo de lucro relacionados con la protección del clima y el medio ambiente.

Antecedentes

• El estado federado de Renania del Norte-Westfalia y la UE promueven tecnologías estratégicas en el marco de Produktives.NRW (EFRE/JTF 2021-2027) con el fin de mantenerlas en Renania del Norte-Westfalia y Europa; las primeras resoluciones se enviaron, entre otros, a matterr (planta revolPET) y Greenlyte. La ministra Neubaur destacó el triple beneficio para el clima, el empleo y la capacidad de innovación. (Comunicado de prensa del estado federado de Renania del Norte-Westfalia)

• matterr describe en su comunicado la cuantía de la subvención, el calendario y el procedimiento; la planta sustituye los preproductos de PET fósiles por material reciclado con calidad de materia prima. (Comunicado de prensa de matterr)

