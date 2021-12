Cruz Roja Juventud en Valladolid organiza un Escape Room en Vallsur para concienciar sobre el uso de los juguetes

· El objetivo del Escape Room es promover de forma lúdica, el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores

· Vallsur ha habilitado un punto de donación de juguetes nuevos que irán destinados a la campaña de Cruz Roja Juventud para ayudar a 1.000 niños y niñas de Valladolid

Valladolid, 1 de diciembre de 2021.- Durante el próximo 2 de diciembre, Cruz Roja Juventud en Valladolid realizará en Vallsur el Escape Room ‘Una Aventura en el Espacio’, con el objetivo de promover de forma lúdica, el uso de juegos y juguetes no bélicos, no sexistas y medioambientalmente sostenibles, como herramienta educativa y de transmisión de valores.

Esta acción de sensibilización consiste en una carpa, que contó con la colaboración de la Escuela de Diseño (ESI), en la cual se llevará a cabo un juego colaborativo en el que los participantes deberán superar diversas pruebas para avanzar. Además de participar en el Escape Room, Vallsur ha habilitado un punto en el que se pueden donar juguetes nuevos para colaborar en la campaña ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud.

Con esta iniciativa, se pretende recoger juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos para 1.000 niños y niñas de Valladolid, promoviendo el juego saludable y enriquecedor. Según apuntan desde Cruz Roja Juventud, la crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego.

Para Cruz Roja, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en la que se encuentren, por ello reivindican que todos tengan derecho a estrenar un juguete al menos una vez al año.

Esta campaña va mucho más allá del reparto de juguetes. Cruz Roja Juventud desarrolla el proyecto `El juguete educativo´ durante todo el año con la finalidad de asegurar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.

ESCAPE ROOM CRUZ ROJA JUVENTUD

FECHA: Jueves, 2 de diciembre.

HORARIO: de 17 a 21.30 horas.

LUGAR: Plaza Central del centro comercial Vallsur.

