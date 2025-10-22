Detección de fugas de agua; innovación y precisión con Aquadetect - Aquadetect

Madrid, 22 de octubre.- La detección de fugas de agua es un desafío constante para propietarios, comunidades de vecinos, administradores de fincas, comercios y entidades públicas. Las pérdidas ocultas pueden pasar desapercibidas durante meses, generando daños estructurales, humedades persistentes y aumentos injustificados en la factura.

En este contexto, Aquadetect surge como una solución avanzada, capaz de localizar cualquier tipo de fuga con precisión, rapidez y sin roturas innecesarias.

Más que una empresa, Aquadetect España es la referencia nacional en detección no destructiva de fugas. Su fortaleza proviene de su pertenencia al Grupo Murprotec, con más de 70 años de experiencia en el tratamiento de humedades en España y Europa, lo que aporta respaldo técnico, confianza institucional y garantía de resultados.

Un objetivo claro: que nadie te “agüe la fiesta”

Ya sea en piscinas, viviendas unifamiliares, garajes de comunidades o instalaciones empresariales, Aquadetect ofrece un servicio integral que va desde la detección hasta la entrega de un informe técnico completo con recomendaciones personalizadas.

Sus pilares diferenciales son claros:

Tecnología no destructiva: métodos avanzados que evitan romper muros, suelos o estructuras.

Técnicos especialistas: expertos formados en fontanería y detección profesional con equipos de alta precisión.

Rapidez operativa: entrega de informes en menos de 48 h tras la intervención.

Cobertura eficaz: servicio en provincias clave del centro de España (Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Segovia).

Atención profesional y cercana: compromiso total con la satisfacción del cliente.

Caso real: filtraciones en Villanueva de la Cañada

En una vivienda unifamiliar de Villanueva de la Cañada (Madrid), el propietario contactó con Aquadetect tras detectar una pérdida constante de agua en su piscina de fibra. El reto: identificar si la fuga estaba en el vaso o en las tuberías de impulsión, sin vaciar la piscina ni romper el pavimento.

Diagnóstico con tecnología de electro-impulsos

El equipo técnico inició la inspección con un dispositivo de electro-impulsos, capaz de detectar variaciones eléctricas en los materiales.

El análisis descartó fisuras en el vaso y localizó una anomalía en la tubería de impulsión, señal de un deterioro interno.

Inspección con endoscopio

A través de un endoscopio de inspección, los técnicos visualizaron fisuras longitudinales en el interior de la tubería, confirmando el paso irregular del agua. Se descartaron defectos de válvulas o uniones: la causa era una rotura localizada.

Localización exacta con geolocalizador

Con un geolocalizador conectado al endoscopio, se determinaron los puntos exactos bajo el suelo, evitando demoliciones innecesarias y optimizando la reparación.

Informe técnico

En menos de 48 horas, el cliente recibió un informe completo con fotografías, conclusiones y recomendaciones, válido incluso como documentación para su seguro.

Este caso demuestra cómo Aquadetect combina tecnología de vanguardia, experiencia técnica y metodología sistemática para ofrecer soluciones rápidas, precisas y sin daños.

Por qué elegir Aquadetect

En un mercado con múltiples opciones, Aquadetect destaca por su enfoque integral y especializado:

Cobertura total de fugas: piscinas, cubiertas, calefacción, desagües ocultos, muros, etc.

Detección no destructiva: cámaras termográficas, sensores acústicos, gas trazador, endoscopios y tintes.

Precisión milimétrica: localización exacta del punto de fuga, sin márgenes de error.

Equipo experto: técnicos especializados en detección, no simples intérpretes de humedad.

Informe en 48 h: documentación técnica clara y profesional.

Atención personalizada: soluciones adaptadas a cada cliente (particular, comunidad, empresa o aseguradora).

Respaldo Murprotec: garantía de experiencia, solidez y reputación.

Cobertura territorial: servicio ágil en Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Segovia.

Aquadetect es sinónimo de innovación, precisión y confianza.

Ventajas de Aquadetect para detectar fugas de agua

Respaldo del Grupo Murprotec: 70 años de experiencia en patologías constructivas.

Servicio rápido y cobertura amplia: cita inmediata y actuación en menos de 48 h.

Tecnología + experiencia: interpretación experta de cada diagnóstico.

Metodología sistemática: evaluación visual, diagnóstico no destructivo, confirmación y documentación.

Transparencia total: el cliente conoce causas, soluciones y costes reales.

Adaptabilidad: formatos de informe y procedimientos ajustados al tipo de cliente.

Innovación constante: inversión continua en equipos, sensores y herramientas digitales.

Ahorro real: localización precisa que evita demoliciones y reduce costes de reparación.

Consejos para prevenir fugas y filtraciones

Revisa periódicamente tuberías visibles (baños, cocinas, calefacción).

Comprueba sellados y juntas en zonas húmedas o piscinas.

Controla la dureza del agua para evitar corrosión interna.

Vigila bajadas de nivel o manchas en bordes de piscina.

Actúa rápido ante manchas persistentes o humedades.

Ante la duda, pide una inspección profesional no destructiva: prevenir siempre cuesta menos que reparar.

Seguridad y tranquilidad con Aquadetect

Aquadetect España ofrece una respuesta integral a los problemas de fuga de agua:

tecnología avanzada, técnicos especializados y compromiso con la calidad y la rapidez.

Gracias a su enfoque no destructivo y a su respaldo del Grupo Murprotec, garantiza diagnósticos fiables sin daños ni costes innecesarios.

Confía en Aquadetect para que este otoño —y siempre— nadie te “agüe la fiesta”.

Solicita tu servicio online en aquadetect.es, por teléfono o por correo y disfruta de tu hogar o negocio con total tranquilidad.

Contacto

Emisor: Aquadetect

Contacto: Aquadetect

Número de contacto: 900125126