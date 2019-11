Evergrande colabora con asociados de todo el mundo para promover los vehículos propulsados con energías alternativas

Publicado 12/11/2019 16:16:56 CET

News Aktuell / BEIJING, 12 de noviembre (Xinhua) - El Grupo Evergrande de China celebró el martes una cumbre con un total de 206 empresas mundiales relacionadas con el automóvil en Guangzhou, capital de la provincia sureña Guangdong de China.

Cabe señalar que, entre las 206 empresas líderes en la industria del automóvil de países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Austria, Italia, España, Japón, etc., hay 13 compañías en Fortune Global 500, lo que convierte al evento en una «reunión» épica sin precedentes en la historia de la industria automotriz mundial.

La cooperación estratégica entre Evergrande y los gigantes automotrices mundiales viene en un momento propicio. Guangzhou hará todo lo posible para proporcionar el servicio más conveniente, eficiente y de alta calidad, así como convertirse en la mejor plataforma para que Evergrande y los gigantes automotrices mundiales logren un mayor desarrollo, dijo Wen Guohui, alcalde de la metrópolis.

Evergrande tiene previsto invertir en los próximos tres años un total de 45.000 millones de yuanes (unos 6.420 millones de dólares USA) en su nuevo sector de vehículos propulsados con energías alternativas. Se establecerán diez bases de producción en China, Suecia y países a lo largo de la Franja y Ruta, y simultáneamente se desarrollarán 15 nuevos modelos, que abarcarán todas las categorías y tipos de vehículos, según Hui Ka Yan, presidente de la Junta Directiva del Grupo Evergrande, en la cumbre.

Se espera que la empresa ponga en funcionamiento su vehículo propulsado con energías alternativas «Hengchi 1» en el primer semestre del próximo año. La gama completa de vehículos «Hengchi» se producirá en masa a partir de 2021, añadió Hui.

At the summit, Evergrande signed strategic cooperation agreements with the world's top 60 auto parts companies such as Bosch, Magna and ThyssenKrupp, marking its establishment of the world's top and huge auto parts supply chain system.

Los asistentes, entre ellos Stefan Pischinger, CEO de FEV Europe GmbH, Cosimo De Carlo, CEO de EDAG Engineering Group AG, y Silvio Pietro Angori, CEO de Pininfarina SpA, expresaron opiniones optimistas sobre las perspectivas de desarrollo de los vehículos propulsados con energías alternativas de Evergrande así como su confianza en trabajar con Evergrande para manufacturar los vehículos propulsados con energías alternativas de calidad de clase mundial.

El 15 de octubre Evergrande entró en cooperación con 15 grandes diseñadores de todo el mundo para formar un sólido equipo de diseño de automóviles.

El 25 de septiembre la empresa firmó acuerdos de cooperación estratégica con cinco empresas de tecnología automotriz líderes en el mundo para optimizar aún más su estructura de cadena industrial en el campo de la tecnología de vehículos propulsados con energías alternativas.

Según se informó, a la cumbre asistieron más de 1.100 CEOs y ejecutivos de empresas líderes en diseño de automóviles, equipo de fabricación, componentes, motores, baterías, etc.

