FitLine torna-se Parceiro Oficial do ATP Tour

LONDRES/SCHENGEN, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

A FitLine tem o orgulho de anunciar uma nova parceria plurianual com o circuito mundial de ténis masculino de topo. Os atletas beneficiarão dos produtos FitLine, sendo a marca o novo Parceiro Oficial de Nutrição Desportiva e Parceiro Oficial de Barras Energéticas do ATP Tour.

O ATP Tour escolheu a FitLine como seu novo Parceiro Oficial devido ao compromisso partilhado em apoiar o desempenho atlético e o desporto limpo, tanto para atletas profissionais como recreativos. “Estamos encantados por receber a FitLine no grupo de parceiros do ATP Tour. As sinergias entre as nossas marcas são evidentes, com ambas as organizações dedicadas a otimizar o desempenho atlético”, disse Massimo Calvelli, CEO da ATP. “Esta parceria reflete o apelo do ATP Tour para os parceiros globais e a nossa força em atrair os fãs digitalmente.”

Os produtos premium da FitLine são desenvolvidos e distribuídos exclusivamente pela PM-International. O CEO, Rolf Sorg, acrescentou: “Através da parceria com o ATP Tour, estamos orgulhosos de que a nossa nutrição desportiva seja agora representada num dos maiores palcos do desporto profissional mundial. Estamos entusiasmados em conectar-nos com os fãs de ténis em todo o mundo e continuar a partilhar a nossa paixão por apoiar o desporto profissional e amador nas comunidades.”

Reconhecidos no desporto de elite e com controlo antidopagem

Todos os produtos de suplementos nutricionais FitLine estão na Cologne List (Lista de Colónia) há quase 20 anos. A Cologne List é uma iniciativa do desporto que publica produtos testados para substâncias dopantes por um laboratório líder mundial na análise de suplementos dietéticos (NEM). A Cologne List oferece aos atletas e empresas uma plataforma de serviços independente na qual informações são publicadas de forma transparente para aumentar a segurança para ambos os lados. Para mais informações, por favor, visitar: www.koelnerliste.com

A importância da Cologne List é apreciada por muitos atletas de topo que utilizam FitLine e é positivamente destacada por associações desportivas que aprovam os produtos da marca.

Mais de 1.000 atletas de elite, de mais de 85 disciplinas e 40 nações, confiam nos suplementos alimentares FitLine. A marca é também o fornecedor oficial de inúmeras associações desportivas e equipas nacionais, além do ATP Tour, como as Associações de Esqui da Alemanha, Áustria, Polónia e Canadá (DSV, ÖSV, PZN, ACA), a Federação Alemã de Hóquei no Gelo (DEB), a Federação Alemã de Ciclismo (BDR), a Associação Alemã de Atletismo (DLV), a Base Olímpica de Hamburgo/Schleswig-Holstein (OSP), as Federações de Andebol da Suíça e Luxemburgo (SHV, FHL), a Federação Suíça de Squash, a Federação de Basquetebol do Luxemburgo (FLBB), a Federação Coreana de Wrestling (KWF), entre várias outras.