Hongqi en el IAA: estrategia localizada y compromiso con la seguridad en su nuevo SUV eléctrico

Munich, 8 de septiembre de 2025.-

Hongqi llega al IAA Mobility 2025 con una propuesta que combina innovación, seguridad y un compromiso real con Europa

Hongqi en el IAA: estrategia localizada y compromiso con la seguridad y fiabilidad para el lanzamiento de su nuevo SUV eléctrico

La edición 2025 del IAA Mobility en Múnich está a punto de abrir sus puertas. Reconocido como uno de los salones del automóvil más influyentes del mundo, el IAA es célebre por presentar tecnologías de vanguardia y marcar las tendencias del sector, consolidándose como un escenario clave donde las marcas exhiben su capacidad de innovación y visión global. En esta edición, Hongqi, como representante de las marcas premium chinas, presentará su nuevo SUV totalmente eléctrico —el EHS5— junto con varios modelos 100 % eléctricos ya disponibles en Europa, marcando así un nuevo hito en su estrategia de consolidación en el continente.



En los últimos años, Hongqi ha impulsado una estrategia de expansión global centrada en la movilidad inteligente y las nuevas energías, consolidando progresivamente su presencia internacional. Bajo el principio rector de "Arraigados en Europa, para Europa", la marca aprovechará su participación en el IAA para destacar sus iniciativas de localización en el mercado europeo. Estas incluyen el desarrollo de una red sólida de ventas y servicios, así como el fortalecimiento de alianzas estratégicas con actores locales, con el objetivo de ofrecer productos y experiencias adaptadas a las necesidades del consumidor europeo. Al mismo tiempo, el estreno mundial del EHS5 representa una oportunidad clave para transmitir el espíritu de marca de Hongqi: "Coches excepcionales para las personas que nos inspiran".



El EHS5: seguridad, confort y movilidad premium para las familias europeas

Como el miembro más reciente de la familia de vehículos eléctricos de nueva energía (NEV) de Hongqi, el EHS5 incorpora una filosofía de producto basada en tres pilares fundamentales: "Una fortaleza de seguridad para tus seres queridos, un campamento familiar en movimiento y confort de primera clase en cada trayecto". Equipado con avanzados sistemas inteligentes de seguridad, una autonomía fiable y un confort de conducción refinado, el EHS5 ha sido diseñado para ofrecer a las familias europeas una movilidad segura y una experiencia a bordo de alto nivel.



Bajo la estrategia "Arraigados en Europa, para Europa", Hongqi reafirma su compromiso con el desarrollo de productos y servicios adaptados a las necesidades del cliente europeo. Desde las primeras fases de adaptación a las condiciones locales de conducción hasta la creación de una red de ventas y servicios en múltiples países, la marca busca hacer accesible la movilidad premium en toda la región. El EHS5, como modelo clave dentro de esta estrategia, representa fielmente este enfoque. Con características de seguridad de nivel fortaleza, garantiza una protección integral para las familias. Su amplia autonomía y un espacio interior flexible responden tanto a los requerimientos del día a día como a los desplazamientos de largo recorrido, mientras que sus prestaciones de confort de primera clase elevan la experiencia de conducción y viaje. Más que un vehículo, el EHS5 refleja la visión de Hongqi de ofrecer un estilo de vida que combina seguridad, libertad y disfrute para los usuarios europeos.



Europa, como cuna del automóvil y escenario de referencia para la innovación y transformación de la industria automotriz global, se consolida como la plataforma ideal para este importante lanzamiento. La presentación mundial del EHS5 en el IAA no solo refuerza el compromiso de Hongqi con su estrategia global, sino que también marca un avance significativo en su proceso de localización en el continente. De cara al futuro, Hongqi continuará fiel a su espíritu de marca: "Coches excepcionales para las personas que nos inspiran", colaborando estrechamente con los usuarios europeos para construir juntos un futuro prometedor en el ámbito de la movilidad.







