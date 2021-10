Illa cree que la pandemia ha puesto en valor el turismo como uno de los principales activos para la salud mental

Salvador Illa, ex ministro de Sanidad, Luis Rojas-Marcos, psiquiatra y profesor en la Universidad de Nueva York, y José Luis Bonet, presidente de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España en la cumbre The Future Of Tourism World Summit

Salvador Illa, ex ministro de Sanidad, Luis Rojas-Marcos, psiquiatra y profesor en la Universidad de Nueva York, y José Luis Bonet, presidente de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España en la cumbre The Future Of Tourism World Summit - EUROPA PRESS

- “La pandemia ha roto el sentido del futuro”, señala el psiquiatra e investigador Luis Rojas-Marcos

- El presidente de la Fundación INCYDE, José Luis Bonet, ve necesario que los políticos “apoyen más” al turismo

Barcelona, 27 de octubre de 2021.- El ex ministro de Sanidad Salvador Illa ha asegurado hoy que “todo lo vivido” durante la pandemia ha puesto en valor el turismo “como uno de los principales activos” para la salud mental, junto con el deporte y la cultura. Illa ha participado en un debate sobre el impacto del turismo en el bienestar psicosocial junto con el psiquiatra y profesor en la Universidad de Nueva York, Luis Rojas-Marcos, y el presidente de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet, en el marco de la cumbre mundial Future of Tourism Global Summit, que finaliza hoy en Barcelona.

Illa ha destacado que, concretamente el turismo vacacional “nos ayuda romper rutinas y esto supone un reto de planificación de abrirte a nuevos estímulos y experiencias, y supone también un descubrimiento de nuevas realidades que es muy enriquecedor a nivel personal”.

Por su parte, Rojas-Marcos ha asegurado que la pandemia “ha roto el sentido del futuro, la reacción que hemos tenido es pensar en aquí y en el ahora”. “Esta idea de vivir el presente es una oportunidad para incluir en el viaje de placer, la experiencia turística y satisfactoria, y hacerlo ahora, no hay que planificar para dentro de un año”, ha señalado.

El profesor de la Universidad de Nueva York ha incidido en los dos componentes para la salud mental que supone el viajar: el vacacional y el experiencial. En su opinión, “el vacacional tiene repercusiones positivas en el bienestar subjetivo de la persona, salir de la rutina y explorar. Por su parte, el aspecto experiencial es muy útil a la hora de superar ansiedades y miedos”.

En este sentido, ha dejado claro la importancia que tienen los recuerdos que se generan viajando para el ser humano a lo largo de su vida y ha comentado al respecto que “ese factor de memoria positiva, muy unido a la experiencia del turismo, nos va a ayudar en muchos momentos de la vida a superar situaciones adversas”.

Por su parte, el presidente de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet, que también ha hablado de los problemas de salud mental surgidos a raíz de la pandemia, ha reconocido que nos encontramos en un momento “crucial” para el turismo y su recuperación, algo que se producirá “si apelamos al optimismo y al esfuerzo de superación”. Para ello, cree que es necesario que los políticos “apoyen más al turismo porque en España somos líderes en el sector”.

Por último, se ha referido a los beneficios del turismo en la salud mental de las personas, un acto de viajar que, según el presidente de INCYDE, “da amplitud de miras”. “Uno cuando viaja activa el cerebro, hay más conexiones neuronales. Tiene como un entrenamiento cerebral porque se enfrenta a novedades, a cosas distintas e incluso a retos”, ha finalizado.

The Future of Turisme World Summit

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), Zurab Pololikashvili, el presidente de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio Españolas, José Luis Bonet, el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, la diputada de Turismo de la Diputación de Barcelona, Abigail Garrido, y el presidente de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde, inauguraron ayer el congreso Future of Tourism World Summit. Bajo la Presidencia de Honor de S.M., el Rey Felipe VI, la cumbre de dos días en formato híbrido se celebra en La Casa Llotja de Mar de Barcelona.

Tras el acto inaugural, el congreso arrancó con un debate ministerial en el que participaron ministros de turismo y secretarios de Estado de una veintena de países. El encuentro está presidido por el secretario general de la OMT y aborda el futuro del turismo para una recuperación económica sostenible en beneficio de las personas y el planeta.

La cumbre, que cuenta con más de un centenar de ponentes internacionales, está impulsada y organizada por la Fundación Advanced Leadership, la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio Españolas y la OMT con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

El objetivo de Future of Tourism World Summit es encontrar soluciones a los desafíos que plantea el turismo a nivel mundial tras la covid-19, desarrollar sistemas de colaboración para que la crisis se convierta en una oportunidad de progreso compartida y contribuir a la reactivación económica global del sector, responsable de casi el 11% del PIB global pero que se ha visto duramente afectado por las restricciones de la pandemia. El congreso culminará con la denominada ‘Barcelona Call to Action for the Future of Tourism’, un manifiesto que será un referente internacional para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.

Para más información y gestión de entrevistas:

Europa Press Comunicación

Àgata Sala / Isana Navarro

600 90 55 38 / 600 90 55 65

agatasala@europapress.es / isananavarro@europapress.es