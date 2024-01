intu Xanadú aumenta sus cifras de afluencia e inversión y refuerza su comercialización en el año de su 20 aniversario

- El complejo comercial y de ocio ha aumentado la afluencia de visitantes en un 5 por ciento más respecto a 2022 y ha dado la bienvenida a más de 20 nuevos operadores

- “2023 ha sido un año muy especial por la celebración de nuestro 20 aniversario, una fecha que hemos querido compartir con todos los visitantes como muestra y señal de agradecimiento por su fidelidad y confianza en intu Xanadú durante todos estos años”, señala Alexis Martín, gerente de intu Xanadú

- La llegada de nuevas marcas y la reforma de tiendas ya presentes en el centro ha generado un total de 8,5 millones euros de inversión y más de 9.210 metros cuadrados de nueva superficie de alquiler incorporada y reformada

- Además, intu Xanadú comienza el 2024 como el centro comercial mejor valorado de la Comunidad de Madrid y el segundo de España, según un estudio realizado por SW Demoscopia

Madrid, 16 de enero de 2024.- Con la llegada del nuevo año, intu Xanadú hace balance del 2023 arrojando datos muy positivos tanto en afluencia como en comercialización. Durante este periodo, el complejo madrileño ha aumentado la cifra de visitantes en un 5 por ciento más respecto a 2022 y ha dado la bienvenida a más de 20 nuevos operadores.

Un año 2023 que ha estado marcado por los actos de celebración de su 20 aniversario y por la amplia y variada programación de actividades que el centro organizó para festejarlo con todos los visitantes. “2023 ha sido un año muy especial por la celebración de nuestro 20 aniversario, una fecha que hemos querido compartir con todos los visitantes como muestra y señal de agradecimiento por su fidelidad y confianza en intu Xanadú durante todos estos años”, señala Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

Asimismo, más de 20 marcas han apostado por intu Xanadú para la apertura de un nuevo local, y varios operadores ya presentes han seguido confiando en el complejo madrileño para ampliar o reformar su espacio. En total han sido 9.210 metros cuadrados de nueva superficie de alquiler incorporada y reformada y 8,5 millones de euros de inversión total, lo que ha supuesto un incremento del 18% y 28% si comparamos con el 2022, respectivamente.

En concreto, durante 2023 el complejo madrileño dio la bienvenida en la zona de retail a Vans, Ulanka, Only, Milbby, Perfumarte, Intimissimi Uomo, Centros Único y Manolo Bakes, entre otros; mientras que en la zona de ‘ágora’ se amplió la oferta gastronómica con la incorporación de Da Vinci, Takomama, La Hermosita, Thai Thai Wok, The Fitzgerald, y Zero Latency como experiencia de ocio innovadora.

Mejor centro valorado de la Comunidad de Madrid

intu Xanadú cierra además el 2023 siendo el centro comercial mejor valorado de la Comunidad de Madrid y el segundo de España, según un estudio publicado por SW Demoscopia. La oferta comercial y de ocio, la comunicación, los proyectos sociales y comunitarios, así como el aparcamiento y la accesibilidad (en los que ha conseguido la máxima puntuación) son algunos de los diez indicadores más valorados según la experiencia de cliente y que han posicionado a intu Xanadú en lo más alto del ranking.

Para Alexis Martín, “esta distinción es doblemente gratificante porque son los propios visitantes los que, a través de sus opiniones, han posicionado a intu Xanadú entre los más valorados en aspectos que para nosotros también son muy importantes, como son la atención al cliente, el mantenimiento de las instalaciones y la sostenibilidad”, apunta.

Compromiso local y previsiones 2024

Además de por su extensa y variada oferta comercial con más de 220 tiendas y por ofrecer experiencias de ocio y entretenimiento diferenciadoras, intu Xanadú trabaja también por cumplir sus objetivos marcados en materia de ESG y RSC.

Prueba de ello, fue la elaboración de su primera Memoria de Sostenibilidad con la publicación de los resultados alcanzados en los ámbitos Sociales, Ambientales y de Gobierno Corporativo a lo largo del año 2022, y de su sólido y firme compromiso con asociaciones locales; durante el año pasado, intu Xanadú apoyó a más de 25 entidades, y cedió su espacio de forma gratuita para llevar a cabo más de 32 campañas solidarias.

Respecto a las previsiones para 2024, intu Xanadú dará la bienvenida a nuevos operadores como es el caso de la firma de moda Scalpers o Primark -una marca ya presente en el centro pero que hará una importante inversión para ampliar y reformar su espacio-, y será además de nuevo la sede del Campeonato del Mundo de Motocross con el objetivo de seguir siendo un referente como destino de ocio y compras para todas las personas que les visitan desde todos los puntos de España.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada desde su compra por el fondo británico intu en marzo de 2017. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

