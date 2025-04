Ledicia Costas y Marina Aguirre, ganadoras de la 47.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular

Ledicia Costas ha ganado el Premio SM El Barco de Vapor 2025 por Feriópolis, una obra de fantasía que “da voz al mundo interior de los niños en toda su complejidad, ofreciéndoles un refugio”.

Marina Aguirre ha obtenido el Premio SM Gran Angular 2025 con Hoy honramos a los vivos, una obra que “invita a un viaje de autoconocimiento desde la muerte a la esperanza con una voz muy actual que conecta con los adolescentes de hoy”.

La entrega oficial de los premios se realizará el próximo 24 de abril en una gala en Madrid. Ambos libros ya se encuentran a la venta.

Madrid, 2 de abril de 2025.- Hoy se han presentado en rueda de prensa las obras galardonadas de la 47.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular al mejor libro de literatura infantil y juvenil, respectivamente. Feriópolis de Ledicia Costas y Hoy honramos a los vivos de Marina Aguirre han sido las ganadoras de estos premios, que tienen una dotación de 35 000 euros cada uno, la mayor del mundo de habla hispana en sus categorías. Ambos libros ya se encuentran a la venta.

Ha conducido el acto Maica Rivera, periodista cultural, que ha destacado “la fuerza de ambas historias para empoderar a los más jóvenes en la búsqueda del camino propio y un sitio en el mundo, su energía para alentarles a trabajar la madurez con sentido autocrítico, ecuanimidad y recursos personales sin dejar de valorar por el camino el peso de la amistad”. También ha querido subrayar “la sutileza narrativa de ambos relatos para abordar los sentimientos a flor de piel, de abandono, pérdida o desarraigo, con un trasfondo que es una apuesta firme por la vida frente al dolor y la muerte”.

Para Berta Márquez, gerente de Literatura Infantil y Juvenil de SM, otorgar estos premios supone una apuesta por el fomento de la lectura y un compromiso por la literatura de calidad. En esta convocatoria hemos recibido 208 originales para el premio El Barco de Vapor y 103 para el Gran Angular. Una buenísima cosecha de propuestas muy variadas.

Premio SM El Barco de Vapor 2025: Feriópolis

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2025 ha elegido Feriópolis de Ledicia Costas como mejor obra de literatura infantil “por proponernos un viaje en una montaña rusa que transita desde la inquietud hacia la empatía y la esperanza, pasando por un camino lleno de emociones y personajes inolvidables; una historia que crea un universo fantástico donde se da voz al mundo interior de los niños en toda su complejidad, ofreciéndoles un refugio”.

Lola es una niña huérfana que se encuentra a cargo de sus tíos desde muy pequeña. Se debate a diario entre la rabia y la tristeza porque no se caen nada bien; la convivencia es horrible. Todo cambia la tarde que va a la feria con su mejor amiga Ruth. Algo extraño presiente por el camino, y la señora de la entrada, a la que le faltan dos dientes y medio, le insinúa que hay nuevas normas. No tarda en complicarse el viaje cuando, montadas en el Tren de la Bruja, Lola captura al vuelo el sombrero de la bruja: se hace la oscuridad, el tren para y se da cuenta de que es la única pasajera. El resto de niños ha desaparecido.

Al salir del tren, se encuentra con Pedro el Maquinista, que le explica que ha sido elegida para visitar la ciudad a la que acaba de acceder: Feriópolis, donde los niños como ellos son los jefes, pueden disfrutar de las atracciones y probar gratis comida de todos los puestos. Pero deben cuidarse de las oteadoras y los rastreadores que se dedican a vigilar a los recién llegados para terminar llevándoselos a la Bruja, a quien llaman Alambritos porque su pelo es un amasijo de cables y algunos están pelados. Huyendo por pura diversión, suben a lomos de un saltamontes gigante que es el rey del bosque y habla bastante mal de la Bruja; les hará pasar algún rato desagradable.

Al final, los rastreadores los encuentran y los conducen a la Bruja, que resulta no ser tan mala como cuentan los libros. No será la única ni la mayor de las sorpresas. Lola descubrirá por qué la pandilla de niños que habitan Feriópolis no necesitan ser salvados ni devueltos a sus antiguas casas. Y deberá determinar si quedarse ella también, una decisión difícil, pero a la que ayudará un suceso mágico de empoderamiento y transformación que reconducirá los acontecimientos y marcará su destino.

“He escrito esta historia para que puedan divertirse diferentes generaciones. Eso tiene que ver bastante con encontrar un lugar feliz. La nostalgia es inevitable, pero ojalá la alegría gane siempre la partida”

La novela se publica tanto en cartoné como en rústica, y cuenta con las ilustraciones de Beatrice Blue. Se edita en la serie naranja de El Barco de Vapor y va dirigida a niños a partir de 8 años.

Premio SM Gran Angular 2025: Hoy honramos a los vivos

El jurado ha otorgado el Premio SM Gran Angular 2025 a la obra de literatura juvenil Hoy honramos a los vivos de Marina Aguirre porque “te invita a hacer un viaje de autoconocimiento desde la muerte a la esperanza y a descubrir el valor de la familia, la amistad y el servicio a los demás, con una voz muy actual que conectará con los adolescentes de hoy día”.

Lesya es una adolescente de 17 años que vive en una residencia universitaria. Ha decidido quedarse en su país mientras que sus padres, con quienes no se entiende, y muchos de sus amigos han emigrado. Ha creado un perfil anónimo en Instagram para publicar obituarios de las víctimas del conflicto en que está sumida la ciudad con el hashtag #honramosanuestrosmuertos. Pasa horas sola en su habitación, enganchada al móvil, que es lo único que acalla sus pensamientos y, sobre todo, su miedo; incluso lleva meses sin nadar, su afición desde la infancia hasta que la piscina del internado quedó llena de escombro y la local se clausuró. Pero un día recibe el mensaje de un desconocido. Le dice que el último obituario que ha publicado, el de un muchacho llamado Piotr, es mentira: la víctima no es como ella lo describió, no murió así y él lo sabe porque es su asesino. Tras esa comunicación se encuentra Ilya Chelnokov, un chico de 19 años que no es un asesino, sino una persona normal. Estudia Medicina y trabaja como voluntario en el hospital, pero se siente indirectamente culpable de las circunstancias que colocaron a Piotr en el escenario de la catástrofe, ya que huía de sus reproches por haberle hecho bullying hace años. Lesya e Ilia se conocerán personalmente, y ambos se irán haciendo amigos poco a poco.

Tras una discusión que acabará con el smartphone de la joven arrojado al mar por Ilya, ella logrará calmar la ansiedad y hacerse cargo de su dependencia del móvil. Se dará cuenta de que su permanencia en el país obedece al miedo de dar pasos hacia adelante. Tanto ella como Ilya, que lidia con el cuidado de su salud mental, habrán de afrontar la encrucijada que llegará con el anuncio de la familia del chico de que están pensando en abandonar el país también. El futuro pasará por otro hashtag: #hoyhonramosalosvivos.

“Me gustaría inspirar a los adolescentes que sienten temor ante sus primeras decisiones a confiar en sí mismos, a pensar que hay muchos caminos que se pueden elegir y cambiar, y que merece la pena pelear por los sueños”

La novela, que tiene 128 páginas en encuadernación rústica y está ilustrada por Sandra Rilova, se recomienda para lectores a partir de 14 años.

