MED-EL lanza el primer Implante Coclear Totalmente Invisible

MED-EL Launches World’s First Commercially Available Totally Invisible Cochlear Implant - Cedida

INNSBRUCK, AUSTRIA - 29 Sep. (NEWS AKTUELL)

(Información remitida por la empresa firmante)

MED-EL, líder mundial en tecnología de implantes auditivos, ha anunciado hoy el lanzamiento de TICI UNICO, el primer y único implante coclear totalmente invisible del mundo disponible comercialmente. Diseñado para personas con pérdida auditiva de severa a profunda, TICI UNICO permite una audición continua las 24 horas del día mientras permanece completamente bajo la piel. Este nuevo implante ya ha recibido la aprobación de la marca CE y se está introduciendo en los mercados europeos.

Los implantes cocleares han ayudado a cientos de miles de personas en todo el mundo a escuchar. TICI UNICO amplía las opciones de implantes auditivos combinando la audición continua con invisibilidad total y la libertad de procesadores de audio externos. Los usuarios pueden oír mientras duermen, hacen ejercicio, se duchan, nadan y cargan el dispositivo.

"TICI UNICO es un nuevo capítulo en la historia de la audición", afirma la Dra. Ingeborg Hochmair, cofundadora y directora ejecutiva de MED-EL. "Por primera vez, es posible la audición invisible con un implante coclear. Este es un hito para las personas con pérdida auditiva y el resultado de décadas de investigación e innovación en MED-EL."

Principales beneficios de TICI UNICO:

Completamente invisible

Acceso al sonido las 24 horas del día

No requiere procesador de audio externo

Evita preocupaciones por perder o dañar dispositivos externos

Rendimiento auditivo equivalente a soluciones establecidas para implantes cocleares

La visión mantenida a largo plazo se convierte en realidad

Capturar el sonido a través de la piel ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores retos en el desarrollo de un implante coclear totalmente invisible. MED-EL ha desarrollado con éxito una tecnología innovadora de micrófonos diseñada para ofrecer sonido de alta calidad a través de la piel.

El profesor Philippe Lefèbvre, jefe del Departamento de Otorrinolaringología en CHU Lieja, y el profesor Joachim Müller, profesor asociado de Otología e Implantes Cocleares en el Hospital Universitario LMU de Múnich, destacan la importancia de TICI UNICO: "La audición invisible las veinticuatro horas abre la puerta a una generación completamente nueva de implantes auditivos."

Para las personas implantadas el mayor impacto se traduce en libertad de audición. Thomas, uno de los primeros beneficiarios de TICI UNICO, explica: "Me despierto oyendo, me duermo escuchando y puedo disfrutar de los momentos cotidianos sin tener que pensar en mi dispositivo auditivo."

TICI UNICO está destinado a personas con pérdida auditiva neurosensorial severa a profunda que puedan beneficiarse de un implante coclear. Más información: http://go.medel.com/tici.