MED-EL lanza el primer Implante Coclear Totalmente Invisible

MED-EL Launches World’s First Commercially Available Totally Invisible Cochlear Implant - Cedida

INNSBRUCK, AUSTRIA- 29 Sep. (NEWS AKTUELL)





(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata del primer y único implante coclear comercialmente disponible en el mundo con todos los componentes implantados bajo la piel

Permite una audición continua las 24 horas del día

Diseñado para ofrecer un rendimiento auditivo equivalente al de las soluciones consolidadas de implantes cocleares

MED-EL, líder mundial en tecnología de implantes auditivos, ha anunciado hoy el lanzamiento de TICI UNICO, el primer y único implante coclear totalmente invisible del mundo disponible comercialmente. Diseñado para personas con pérdida auditiva de severa a profunda, TICI UNICO permite una audición continua las 24 horas del día mientras permanece completamente bajo la piel. Este nuevo implante ya ha recibido la aprobación de la marca CE y se está introduciendo en los mercados europeos.

Los implantes cocleares han ayudado a cientos de miles de personas en todo el mundo a escuchar. TICI UNICO amplía las opciones de implantes auditivos combinando la audición continua con invisibilidad total y la libertad de procesadores de audio externos. Los usuarios pueden oír mientras duermen, hacen ejercicio, se duchan, nadan y cargan el dispositivo.

"TICI UNICO es un nuevo capítulo en la historia de la audición", afirma la Dra. Ingeborg Hochmair, cofundadora y directora ejecutiva de MED-EL. "Por primera vez, es posible la audición invisible con un implante coclear. Este es un hito para las personas con pérdida auditiva y el resultado de décadas de investigación e innovación en MED-EL."

Principales beneficios de TICI UNICO:

Completamente invisible

Acceso al sonido las 24 horas del día

No requiere procesador de audio externo

Evita preocupaciones por perder o dañar dispositivos externos

Rendimiento auditivo equivalente a soluciones establecidas para implantes cocleares

La visión mantenida a largo plazo se convierte en realidad

Capturar el sonido a través de la piel ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores retos en el desarrollo de un implante coclear totalmente invisible. MED-EL ha desarrollado con éxito una tecnología innovadora de micrófonos diseñada para ofrecer sonido de alta calidad a través de la piel.

El profesor Philippe Lefèbvre, jefe del Departamento de Otorrinolaringología en CHU Lieja, y el profesor Joachim Müller, profesor asociado de Otología e Implantes Cocleares en el Hospital Universitario LMU de Múnich, destacan la importancia de TICI UNICO: "La audición invisible las veinticuatro horas abre la puerta a una generación completamente nueva de implantes auditivos."

Para las personas implantadas el mayor impacto se traduce en libertad de audición. Thomas, uno de los primeros beneficiarios de TICI UNICO, explica: "Me despierto oyendo, me duermo escuchando y puedo disfrutar de los momentos cotidianos sin tener que pensar en mi dispositivo auditivo."

TICI UNICO está destinado a personas con pérdida auditiva neurosensorial severa a profunda que puedan beneficiarse de un implante coclear. Más información: http://go.medel.com/tici.



Acerca de MED-EL

La empresa privada austriaca MED-EL fue cofundada por los pioneros de los implantes cocleares Ingeborg y Erwin Hochmair. Hasta la fecha, MED-EL cuenta con más de 3.300 empleados de alrededor de 90 países y 30 ubicaciones en todo el mundo.

Los usuarios de 142 países escuchan con un dispositivo MED-EL. www.medel.com

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