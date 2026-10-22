La OISS analiza los resultados de la encuesta sobre la juventud iberoamericana

Reunión interna de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) - Cedida

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS)

El pasado martes 20 de octubre, en horas de la tarde, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) llevó a cabo una reunión interna para analizar los resultados de la Encuesta Iberoamericana de Formalización Laboral: “Percepción de las personas jóvenes frente al empleo, el emprendimiento y la seguridad social”, una investigación desarrollada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), orientada a conocer las experiencias, percepciones y dificultades de la juventud iberoamericana en su acceso al mercado laboral, el emprendimiento y los sistemas de seguridad social.

La presentación estuvo a cargo del equipo de consultores responsable del estudio y contó con la participación de la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón; la vicesecretaria general; los directores de los centros regionales y representantes de las delegaciones nacionales de la OISS en Bolivia, Brasil, Chile y República Dominicana.

Durante la reunión se expusieron los principales resultados de la investigación, que permiten identificar las condiciones de inserción laboral de las personas jóvenes, sus experiencias de emprendimiento, las barreras que enfrentan para acceder al empleo formal y su relación con los mecanismos de protección social. El estudio también aborda el conocimiento y las percepciones de la juventud sobre la seguridad social, así como los factores que pueden influir en sus decisiones de afiliación y cotización.

Entre los aportes de la investigación se encuentra el Índice de Afiliación Juvenil a la Seguridad Social (IAJ-OISS), una herramienta de análisis que permite examinar la vinculación de las personas jóvenes con los sistemas de seguridad social y aportar información para el estudio de las brechas de cobertura y los desafíos de la formalización laboral en la región.

Se espera que los resultados de la encuesta sean presentados a las instituciones de los países de la región, la comunidad académica y la población interesada en el marco del próximo Foro Iberoamericano sobre Formalización Laboral, cuya celebración está prevista antes de finalizar 2026. Este encuentro permitirá dar a conocer los hallazgos del estudio y promover el intercambio de experiencias y propuestas orientadas a facilitar el acceso de las personas jóvenes al empleo formal y a la protección social.