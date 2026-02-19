La OISS reúne altas autoridades en un desayuno informativo sobre el estado del Convenio Multilateral Iberoamericano

La OISS reúne a embajadores y altas autoridades en un desayuno informativo sobre el estado del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social - Cedida

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) reunió este miércoles en Madrid a embajadores y altas autoridades en un desayuno informativo para presentar los avances y el estado de implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), instrumento que permite garantizar el derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras migrantes en la región.

El encuentro se desarrolló en un en un contexto especialmente relevante marcado por la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que España ejerce la Secretaría Pro Tempore.

Durante la jornada, la secretaria general de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, expuso el estado de aplicación del Convenio, el volumen de consultas y expedientes tramitados entre los países donde ya se encuentra operativo, así como las acciones encaminadas a promover su ratificación en los Estados firmantes pendientes. Además, se destacó que, en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana, el fortalecimiento y expansión del CMISS representa una oportunidad estratégica para consolidar la dimensión social del espacio iberoamericano.

En la apertura institucional participaron también el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis García; la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán; y el secretario general iberoamericano (SEGIB), Andrés Allamand, quienes coincidieron en destacar el valor del Convenio como uno de los mecanismos más concretos de cooperación iberoamericana en materia de protección social.

Durante el encuentro se presentó el sistema IBEREX, plataforma digital de transmisión e intercambio de información entre las instituciones nacionales donde el Convenio se encuentra operativo. Esta herramienta permite agilizar la tramitación de expedientes, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar la transparencia en la gestión de derechos, constituyéndose en un paso relevante hacia la modernización de la cooperación en seguridad social.

El desayuno concluyó con un espacio de diálogo con las delegaciones diplomáticas asistentes y la presentación del episodio “Lo que sí suma”, de la Miniserie OISS, que ilustra el impacto del Convenio en la vida de las personas beneficiarias.

Actualmente, el CMISS está en plena aplicación en 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.