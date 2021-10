La OMT y la UNCTAD apuestan por la inversión y el acceso a las vacunas para la recuperación del turismo

The Future Of Tourism World - Funding the Future of Tourism

- “Las inversiones son cruciales, hay muchas oportunidades”, reconoce el secretario gen- eral de la OMT, Zurab Pololikashvili

- Según la secretaria general de UNCTAD, Rebeca Grynspan, la recuperación no llegará “hasta que podamos vacunar a todos los países en vías de desarrollo”

Barcelona, 26 de octubre de 2021.- El secretario general de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), Zurab Pololikashvili, ha querido poner en valor las inversiones como motor para la recuperación del turismo durante el debate sobre los recursos de financiación del sector en la Future of Tourism World Summit. El encuentro mundial, que se ha inaugurado hoy en Barcelona, ha reunido a ministros de una decena de países, secretarios de estado y a más de un centenar de ponentes internacionales.

El máximo responsable de la OMT ha insistido en que “las inversiones son cruciales, hay muchas oportunidades”. Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración público-privada para superar esta crisis en la que se necesitará “liderazgo, solidaridad y cooperación”.

El debate ‘Funding The Future of Tourism’, moderado por el presidente de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde, ha contado además con la participación de la secretaria general de UNCTAD, Rebeca Grynspan, y el presidente de Inter-American Development Bank, Mauricio Claver-Carone.

La secretaria general de UNCTAD, ha coincidido en afirmar que “hay mucho dinero” y que el sector privado quiere gastar e invertir, pero “necesitamos que esta inversión la canalice el Gobierno”. ”Concretamente, con tres billones de inversión pública se pueden obtener diez de inversión privada”, ha reconocido Grynspan.

Acceso a vacunas y protocolos homogéneos

La crisis de COVID-19 es una oportunidad para el sector pero también ha generado desigualdad entre países, según los expertos. En este sentido, Rebeca Grynspan ha indicado que la recuperación no llegará “hasta que podamos vacunar a todos los países en vías de desarrollo”. Actualmente, solo el 3% de la población de los países menos desarrollados ha recibido la vacuna frente al 70% de los países desarrollados. “Esa falta de vacunas y esa desigualdad forma parte del problema del turismo, así que tenemos que facilitar el acceso a las vacunas”, ha insistido.

Los ponentes han coincidido en que junto al acceso a la vacunación, los protocolos homogeneizados son necesarios para restablecer la normalidad a la hora de viajar. Para el secretario general de la OMT, es “importantísimo” establecer unos protocolos armonizados en todo el mundo. “La gente no sabe cómo ir desde Ginebra hasta aquí u otro país de la UE, es un dolor de cabeza. No sabemos cómo movernos”, ha recalcado Zurab Pololikashvili.

Durante su intervención telemática, el presidente de Inter-American Development Bank, Mauricio Claver-Carone, ha reconocido que el turismo es un sector clave en EEUU para generar empleo y riqueza, ya que supone el 10% del PIB de EE.UU. Claver-Carone considera que es “el mejor momento para hacer una planificación a largo plazo” pero para ello debemos apostar por un turismo “sostenible y resiliente”.

Apuesta por el turismo verde e inclusivo

La OMT y la UNCTAD han puesto de manifiesto su apuesta por “el turismo verde” para preservar el planeta. “Tenemos que apostar por lo verde, pero para que sea sostenible debe ser inclusivo”, ha puntualizado Grynspan. Por su parte, Zurab Pololikashvili ha hecho una comparación con la crisis provocada por la pandemia. En este sentido, ha señalado que “hemos tenido siete olas de COVID, pero la climática es la mayor de todas”.

A pesar de todo, el secretario general de la OMT se ha mostrado optimista con el futuro próximo y ha augurado que 2022 "va a ser completamente diferente y normal" para el turismo. “Después de 18 meses volveremos a la normalidad y seguiremos viajando”, ha concluido.

La cumbre, que cuenta con más de un centenar de ponentes internacionales, está impulsada y organizada por la Fundación Advanced Leadership, la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio Españolas y la OMT con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

El objetivo de Future of Tourism World Summit es encontrar soluciones a los desafíos que plantea el turismo a nivel mundial tras la covid-19, desarrollar sistemas de colaboración para que la crisis se convierta en una oportunidad de progreso compartida y contribuir a la reactivación económica global del sector, responsable de casi el 11% del PIB global pero que se ha visto duramente afectado por las restricciones de la pandemia. El congreso culminará con la denominada ‘Barcelona Call to Action for the Future of Tourism’, un documento que será un referente internacional para avanzar hacia un nuevo modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.

