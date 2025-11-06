Simple lanza una plataforma de IA que ofrece datos de CO₂e en tiempo real basados en facturas para empresas e institucio

VIENA/GOTENBURGO/OSAKA, 6 NOV (EUROPA PRESS)
La empresa tecnológica sueco-austriaca Simple (www.itssimple.com) ha lanzado una revolucionaria plataforma de inteligencia artificial que lee y extrae automáticamente datos de facturas, presupuestos y albaranes para calcular con precisión las emisiones de CO₂e en tiempo real. Basada en datos verificados de Análisis de Ciclo de Vida (LCA), Simple transforma los documentos empresariales cotidianos en información precisa y verificable sobre emisiones de Alcance 3, de forma instantánea, automática y a una fracción del coste actual.
DATOS DE CO₂e INSTANTÁNEOS, DIRECTAMENTE DESDE LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS
La IA de la plataforma analiza facturas o presupuestos de proveedores, identifica materiales,
productos y servicios, y los compara al instante con factores científicos de emisión. Esto
permite generar cifras de CO₂e a nivel de artículo, de forma automática y continua, sin
necesidad de introducir datos manualmente, sin modelos de estimación ni proyectos de
consultoría. Los resultados aparecen en minutos y cuestan solo unos céntimos por factura,
eliminando las barreras económicas para una contabilidad de Alcance 3 precisa.
“Las empresas e instituciones por fin tienen acceso a datos de CO₂e que son a la vez fiables e
inmediatos”, señaló Mattias Brodendal, fundador de Simple. “Nuestra IA permite conocer el
verdadero impacto climático de cada compra, proyecto o decisión de proveedor, tan pronto
como llega la factura o el presupuesto.”
Ventajas clave para la gestión del Alcance 3
Las emisiones de Alcance 3, es decir, las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
(GEI) derivadas de la cadena de valor de una empresa, pueden representar hasta el 90 por
ciento de su huella de carbono. Sin embargo, históricamente han sido complejas y costosas
de medir. Simple automatiza este proceso de principio a fin:
- Extracción automática de datos de actividad a partir de facturas, presupuestos o albaranes
- Precisión científica gracias a la integración con sólidos conjuntos de datos de Análisis de Ciclo de Vida
- Resultados en tiempo real, listos para auditoría, disponibles mediante cargas, procesamiento por lotes o API
- Costes reducidos, con tarifas por factura de solo unos céntimos
- Integración fluida con sistemas ERP, lo que permite una implementación y escalabilidad inmediatas
“Para los equipos de gestión y compras, Simple permite tomar decisiones verdaderamente
basadas en datos”, explicó Andreas Wiesmueller, cofundador de Simple. “Se pueden
comparar proveedores, optimizar el abastecimiento y reportar las emisiones de Alcance 3,
todo con el mismo conjunto de datos fiable.”
Proyectos piloto confirman precisión, eficiencia y ahorro de costes
Las empresas que han probado la plataforma informan de un importante ahorro de tiempo y
una inteligencia climática más precisa. Scanfast, uno de los primeros usuarios, transformó
datos complejos de compras en información procesable: “Simple nos ha proporcionado un
nivel de precisión que antes era imposible”, comentó Henrik Kleveros, Director de Datos
(CDO) de Scanfast. “Automatiza lo que antes llevaba semanas, garantiza exactitud y nos
ofrece visibilidad inmediata de nuestros datos de sostenibilidad.”
Lista para su implementación
Simple ya está disponible para empresas de todos los tamaños, así como para instituciones
públicas. Las integraciones con los principales sistemas ERP ya están listas, lo que permite a
las organizaciones implementar la plataforma rápidamente y empezar a recibir datos de
emisiones de alta calidad en cuestión de días.