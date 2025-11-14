Valle Venia presents new song: I’ve cleared up it all – LPS feat.Lara

NEUSTADT AN DER WEINSTRAE, 14 Nov (EUROPA PRESS)

Con la canción I’ve Cleared Up It All, Lara se convierte en una de las nuevas narradoras más fascinantes de la escena musical.

Su voz transmite tanto el dolor del recuerdo como el silencioso alivio de la liberación, delicada pero decidida, cinematográfica pero profundamente humana. La canción se desarrolla como un despertar en el que la fragilidad y la fuerza se encuentran en un solo suspiro y revelan la belleza que permanece después de decir la verdad.

La interpretación de Lara cautiva al oyente, transformando la confesión en catarsis y el silencio en sonido. El resultado es un debut que se siente íntimo y expansivo a la vez, una introducción que susurra en lugar de gritar.Detrás de esta maestría se encuentra el compositor y letrista Leo Philipp Schmidt, junto con la productora Hanna Michel de Valle Venia.

Su colaboración ancla la etérea voz de Lara en un mundo de precisión lírica y profundidad sonora. Las composiciones de Leo actúan como una arquitectura emocional, escasas, conscientes y profundamente resonantes, mientras que la producción de Hanna da forma a la atmósfera con claridad cinematográfica. Juntos crean un paisaje sonoro en el que cada nota tiene un propósito y cada pausa tiene un significado.

En I’ve Cleared Up It All, cada elemento de su honestidad lírica, su arreglo minimalista y su ritmo emocional refleja la capacidad de Lara para transformar la vulnerabilidad en arte. La canción encarna la filosofía creativa de Valle Venia: una unión de sentimiento, forma y alma.

