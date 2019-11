World Sensors Summit 2019 concluye con éxito y Zhengzhou se convierte en el "foco" de la industria de los sensores

Publicado 22/11/2019 15:27:22 CET

La World Sensors Summit 2019 concluyó en el Centro Internacional de Convenciones de Zhengzhou el 11 de noviembre de 2019, que fue guiada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China, la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología y el Gobierno del Pueblo de la Provincia de Henan

Con el auspicio de la Sociedad China de Instrumentos y Control y la Comisión de Desarrollo y Reforma Provincial de Henan, Henan Provincial Department of Science and Technology, Henan Provincial Industry and Information Technology Commission, Henan Provincial Foreign Affairs Committee Office, Henan Association for Science and Technology and the People's Government of Zhengzhou, and undertaken by China Instrument and Control Society and the Management Committee of Zhengzhou National Hi-tech Industrial Development Zone.

Esta cumbre de tres días estuvo compuesta por una conferencia sobre sensores, una exposición sobre la industria de sensores y un concurso sobre innovación y emprendimiento de sensores, dedicada al intercambio de los últimos logros de las tecnologías, industrias y aplicaciones globales de sensores, a la creación de un evento ecológico de marca de la industria y a la promoción del desarrollo sólido de la industria global de sensores. Entre los participantes se encontraban expertos de 12 organizaciones internacionales de 8 países y regiones, entre ellos China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Corea del Sur, representantes de Siemens, Panasonic, Honeywell, GE, Alibaba, JD.com, Dassault, CNPC y China Academy of Space, entre otros, y más de 300 empresas de renombre en la industria de los sensores.

Durante la cumbre, varias medidas (provisionales) del Comité de Gestión de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Zhengzhou para Promover el Desarrollo de la Industria de Sensores Inteligentes fue oficialmente publicado por la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Zhengzhou, con 10 políticas de apoyo, proporcionando apoyo sistemático de alquiler y compra de viviendas, liquidación y adjudicación de proyectos, apoyo a la construcción de sistemas de servicios, el cultivo de mercado y el apoyo al desarrollo, premio a la expansión de escala, apoyo a la investigación y desarrollo de tecnología, premio al talento, premio al mercado financiero y de capitales sobre la base de las características de desarrollo y las demandas de las empresas de Sensores Inteligentes, con un subsidio máximo de 10 millones de yuan.

Cabe destacar que la cumbre también anunció oficialmente la Planificación Inteligente del Valle de los Sensores en China (Zhengzhou), que indica claramente que el objetivo industrial es construir cien mil millones de clústers industriales y ciudades sensoriales para establecer la distribución del espacio industrial "un valle, múltiples sitios", y crear un excelente entorno ecológico para la industria y tomar medidas efectivas para construir el clúster.

