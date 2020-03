La 10ª temporada de The Walking Dead se queda sin final por el coronavirus

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

La crisis del coronavirus sigue afectando a la industria del entretenimiento. La última perjudicada ha sido The Walking Dead, que tendrá que dar por terminada su temporada 10 sin emitir el capítulo final.

"Desafortunadamente, los eventos actuales han hecho imposible completar la posproducción del final de la temporada 10 de The Walking Dead", dijo la cadena en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

"Por lo tanto, la temporada actual terminará con su episodio 15 el próximo 5 de abril. El final que estaba planeado se emitirá como un capítulo especial más adelante este año".

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/TqeSHgRdKR