La directora, Vanesa Benítez, y el productor, José Antonio Hergueta, de '200 vidas. Paco Rabal'. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las grabaciones en casete y super-8 de Paco Rabal permiten al actor repasar su propia vida y trayectoria en '200 vidas. Paco Rabal', el documental de Vanesa Benítez que se ha presentado en la Sección Talento Andaluz de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la producción recorre una carrera de más de doscientas películas, desde sus trabajos como galán del cine franquista hasta su condición de actor fetiche de la vanguardia de los años sesenta. Un itinerario que lo llevó a trabajar con Buñuel y a transitar por la Nouvelle Vague y Hollywood.

A través de esos registros personales, el documental se aproxima a las distintas etapas de su vida y a una filmografía que incluye sus icónicos papeles en 'Los santos inocentes' y como el pintor Francisco de Goya en 'Goya en Burdeos'. La película ha sido presentada ante los medios por su directora, Vanesa Benítez, y su productor, José Antonio Hergueta.

Benítez ha destacado el significado de mostrar este trabajo en Huelva por la vinculación del intérprete con el certamen, ya que "a Paco le hubiese hecho mucha ilusión que estuviésemos aquí porque tenía mucha relación con este Festival y, sobre todo, con el cine iberoamericano".

La directora ha explicado que acercarse a su figura exigió un "intenso trabajo" con un archivo de enormes dimensiones. "Han sido casi dos años conviviendo con Paco Rabal, escuchándolo, leyéndolo y viéndolo", ha señalado.

Una experiencia que también le ha permitido "profundizar" en la cinematografía y en la época que vivió el actor: "Es impagable el máster de cine del siglo XX que hemos hecho con este documental a través de Paco Rabal. Ha sido un aprendizaje en cine e historia".

En ese proceso, Benítez fue descubriendo una faceta del intérprete que terminó por centrar su interés. "El mito de Paco Rabal es obvio, pero en este documental me tira más la persona que había tras él", ha afirmado.

Junto a su extensa carrera internacional, los archivos le revelaron a alguien "muy tierno, infantil e inocente", una personalidad que la directora ha resumido con que "parecía un niño".

Por su parte, José Antonio Hergueta ha explicado que asumieron el proyecto convencidos de que este documental "debía hacerse". La propuesta llegó desde Murcia y, desde el comienzo, buscaron socios en Francia y México para ampliar su alcance porque "Paco es universal y merecía tener más difusión".

El productor también ha señalado la dificultad de reconstruir esa trayectoria cuando muchos de sus contemporáneos ya han fallecido. En este sentido, ha destacado la aportación de Ripstein, cuya participación fue posible gracias a la coproductora mexicana y permitió incorporar su visión sobre el actor.

Esa vocación internacional ha guiado la construcción del documental y la elección del equipo. "Creamos un equipo para hacer una película que se pueda ver dentro de diez años y fuera de España", ha concluido Hergueta.