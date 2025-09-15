40 AÑOS DE DEMOCRACIA, 40 PORTADAS DE PÁGINA/12

Barcelona acoge la muestra que celebra el 40º aniversario de la democracia argentina

MADRID 16 de septiembre de 2025

El periódico argentino Página/12 y Grupo Octubre presentan en la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia) la muestra “Portadas de PÁGINA/12”, una selección de tapas históricas que reflejan la creatividad, el humor, la ironía y el compromiso del diario con la vida democrática del país y su proyección en el mundo. Es un evento que suele organizar Página 12 en distintas partes del mundo. Este año se decidió por Barcelona.

La exposición, que podrá visitarse en el pasillo de la Biblioteca de Ciencias Sociales a partir del 16 de septiembre, ofrece un recorrido gráfico y emocional por los hitos más relevantes de la historia argentina reciente, desde la recuperación democrática en 1983 hasta la actualidad, incluyendo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los grandes desafíos políticos, económicos y sociales atravesados en estas cuatro décadas.

La jornada inaugural incluirá, además, la mesa redonda “Comunicación y Democracia”, que se celebrará a las 13 h en el Aula 6 de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología. Participarán:

-Víctor Santa María, Director de Grupo Octubre

-Francesc Serra Massansalvador, Vicedecano de Relaciones Institucionales de la UAB

-Leonardo Díaz Echenique, Profesor de Ciencias Políticas de la UAB

-Joaquín Sorini, economista e hijo de Hugo Soriani, miembro fundador de Página/12

El objetivo de esta iniciativa es reforzar los lazos culturales entre Argentina, España y Europa, y poner en valor el rol del periodismo gráfico como testigo crítico y constructor de memoria colectiva.

Sobre Página/12

Fundado en Buenos Aires en 1987, Página/12 se consolidó como un diario de opinión de referencia en América Latina, con un estilo caracterizado por el lenguaje coloquial, la ironía, el humor y un fuerte compromiso con los derechos humanos, la cultura y la ecología.