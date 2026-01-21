Abierta la presentación de trabajos para optar al Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer de Castuera

BADAJOZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de trabajos para optar al IV Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwareder de Castuera (Badajoz) se mantendrá abierto hasta el próximo 27 de abril.

Se trata de una cita ya consolidada como referente cultural y como espacio de encuentro entre dramaturgos, públicos y territorios del ámbito iberoamericano.

El certamen continúa, así, una trayectoria sostenida en el tiempo, fortaleciendo un proyecto que une creación artística, reflexión y compromiso con la comunidad. Ahora regresa con la publicación de unas nuevas bases en las que se anuncia el periodo para que los interesados envíen sus obras.

Será hasta el 27 de abril cuando los mayores de 18 pueden hacer llegar --vía correo electrónico-- sus escritos en lengua española, originales, inéditos y no premiados con anterioridad.

La temática será libre, aunque dirigidas a jóvenes y adultos, y se evaluarán positivamente aquellas obras con temática regional que se aproximen a la máxima 'Pinta tu aldea y serás universal', sin que eso signifique tener que hacer concesiones a favor del costumbrismo o naturalismo y descartar otros estilos y formas eficaces en la comunicación, elaboración y abordaje de problemáticas comunes a todos los seres humanos, explica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En este contexto, la obra ganadora de la V edición, 'Push, Push, Preludio', de José Domínguez, se encuentra actualmente en proceso de producción a cargo de Atizar y de la EScuela Municipal de TEatro y Títeres de CAStuera, garantizando que las dramaturgias premiadas trasciendan el papel y cobren vida escénica ante el público.

NUEVAS DRAMATURGIAS CONTEMPORÁNEAS

El Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer se ha convertido en una celebración de la diversidad cultural y lingüística de Iberoamérica y en un impulso "decisivo" para las nuevas dramaturgias contemporáneas.

En su quinta edición recibió 268 obras procedentes de distintos países del mundo hispanohablante, así como de autores residentes en Europa, Estados Unidos y Asia, con un jurado plural que aseguró una mirada diversa y enriquecedora.

Siguiendo la máxima indicada, el certamen apuesta por la internacionalización sin perder el arraigo local, poniendo en valor tanto el talento de Castuera como el diálogo con otras realidades culturales.

Esta vocación se refleja en el recorrido de sus ediciones y en las obras premiadas.

El apoyo y patrocinio de la Diputación de Badajoz, junto al Área de Cultura del Ayuntamiento de Castuera, ha sido esencial para el desarrollo y proyección de este encuentro cultural, que sitúa a la localidad como un "referente" teatral dentro y fuera de Extremadura.

Cada mes de agosto, coincidiendo con la Feria de la Cultura, la Plaza de España de Castuera acoge la entrega de premios del certamen, en una gala que reúne a profesionales del teatro y la cultura y que culmina con espectáculos interdisciplinares, demostrando que la creatividad local puede proyectarse con fuerza hacia lo universal.

El VI CID vuelve a recordar, así, que el teatro es creación, reflexión y transformación, y que Castuera, con el respaldo institucional y la implicación "activa" de su ciudadanía, continúa escribiendo páginas destacadas en la dramaturgia iberoamericana contemporánea.