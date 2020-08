Abogado de judíos españoles califica de "decepcionante" la sentencia que otorga la propiedad del Pissarro al Thyssen

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bernardo Cremades Jr., socio del despacho de B. Cremades y Asociados que representa a la comunidad judía en el caso del Pissarro del Thyssen, ha calificado de "decepcionante" la decisión del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos, que otorga la propiedad legítima del cuadro 'Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia' al museo español.

"La sentencia no es muy exhaustiva y no entra en mucho detalle y se limita a recopilar lo que dijo el anterior juez. Es un poco decepcionante porque, si bien reconoce mala fe por parte del barón cuando adquirió la obra, dice que esa mala fe no implica que el barón supiera que esa obra era robada ni tampoco la fundación cuando la adquirió", ha señalado en declaraciones a Europa Press el abogado.

Desde este despacho de abogados, que se había personado en el Tribunal de Apelaciones en representación de la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid, se resalta que, en la sentencia, el juez "critica duramente" al Estado Español por incumplir sus compromisos bajo los Principios de Washington y la Declaración de Terezin.

"Es una lástima que un país y un Gobierno puedan pretender ser moralistas en sus declaraciones, pero no estar obligados por esas declaraciones", recoge la sentencia. "Claramente le reprocha a España que tiene una suerte de doble moral firmando compromisos y, cuando le toca devolver, reniega de sus compromisos internacionales", ha insistido Cremades Jr.

En cualquier caso, ha admitido que estos compromisos "no son vinculantes", pese a que tanto el anterior juez como la apelación "son muy duros con España en cuanto a la posición de doble moral". Y ha lamentado que se hayan "ignorado cuestiones altamente sospechosas" que rodeaban a la adquisición de la obra.

La decisión del Tribunal es susceptible de casación al Tribunal Supremo de Estados Unidos. "Hay un plazo todavía para valorarlo y ya veremos. Nosotros participamos como 'amicus curiae' y es la familia Cassirer la que debe decidir si apelan", ha reconocido.

Así, Cremades ha adelantado que si la familia decide "seguir adelante" judicialmente, desde la comunidad judía valorarán continuar en el proceso. "Hay que recordar que una de las funciones básicas de la federación es intentar restaurar en la medida de lo posible o subsanar errores históricos del pasado", ha concluido.