La Academia de Cine de Andalucía y el Festival de Huelva fortalecen su colaboración para la edición 52

Fotograma del cortometraje 'Iván & Hadoum'. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y la Academia de Cine de Andalucía afianzan su relación mediante la renovación de su acuerdo anual de actividades conjuntas. Como preámbulo a la programación principal, la colaboración arrancará el 5 de octubre, a las 19,00 horas, en el Gran Teatro de Huelva con un pase especial del cortometraje 'Iván & Hadoum', dirigido por Ian de la Rosa, para conmemorar el Día del Cine Español.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la proyección de esta obra, galardonada en festivales de la talla de Berlín y Málaga, incluirá una presentación y un coloquio posterior a cargo de su director.

Durante la semana oficial del certamen, que se desarrollará entre el 13 y el 21 de noviembre, destaca la exposición fotográfica 'Cinco años de la Academia de Cine de Andalucía'. Esta muestra ofrecerá un repaso visual a las galas, profesionales premiados, homenajeados e hitos de los Premios Carmen, recordando "muy especialmente" la edición de 2024 en Huelva, que coincidió con el año de celebración del quincuagésimo aniversario del certamen. La inauguración tendrá lugar la mañana del viernes, 13 de noviembre, en el Espacio Santa Fe, donde permanecerá abierta al público durante todo el festival.

Asimismo, por segundo año consecutivo, se impulsará una iniciativa formativa en centros docentes de Huelva dentro de la sección Cine y Valores. A lo largo de la semana de celebración, se ofrecerá la proyección de los cortometrajes 'Inquilinos', de Adrián Ordóñez, y 'Tiempo prestado', de Paco Ortiz, participando posteriormente en encuentros y debates con los cineastas andaluces.