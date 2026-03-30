Adri Torrón aborda su proceso creativo y el lanzamiento de su álbum

La cantante dominicana, Adri Torrón - Cedida

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cantante dominicana Adri Torrón continúa desarrollando su trayectoria en el ámbito del pop. Con un repertorio que incluye todo tipo de géneros, la artista publicó su primer álbum en octubre de 2025. En una entrevista con Europa Press, Torrón analiza su proceso creativo, las colaboraciones y la evolución de su carrera.

MULTIGÉNERO, CON PREDOMINIO DEL POP

La artista señala que su formación musical y sus influencias han condicionado su aproximación a distintos géneros, aunque indica una preferencia por el pop. “Yo crecí escuchando Tini, mi adolescencia fue con Aitana, con Dua Lipa. Entonces, siempre crecí con esa idea del pop de ser una super estrella. Y me gusta jugar con diferentes géneros, probar cosas y sonidos diferentes, sonidos”, ha explicado.

Asimismo, indica que en su propuesta musical combina temas bailables con baladas, siendo estas últimas su género preferido. Señala que este tipo de canciones le permite establecer una conexión directa con el público y forma parte habitual de su repertorio.

EL PROCESO DE COMPOSICIÓN

Torrón describe el desarrollo de una canción desde la melodía inicial hasta la letra. “Normalmente yo me voy siempre por la melodía, es algo que me sale natural. Nos juntamos en el estudio con un productor, algunos compositores, empiezan a hacer la pista, los instrumentos, y ya uno empieza a tararear. La primera melodía siempre es la que se te queda en la cabeza”, ha señalado.

Sobre la diferenciación entre baladas y temas bailables, indica que en las primeras prioriza un enfoque más vinculado a lo emocional y a experiencias personales. En este sentido, ha señalado que “En las baladas me gusta contar alguna historia real que me haya pasado desde el lado más sentimental, más sensible”.

En cuanto a las canciones orientadas al baile, explica que también parten de vivencias cercanas, aunque con un tratamiento distinto. Así, ha añadido que “en las canciones para bailar cuento historias que me hayan pasado a mí o a una amiga, cosas más ligeras, más de diversión”.

GRABACIÓN Y COLABORACIONES

En relación con el proceso de grabación, Torrón ha afirmado que su momento favorito es trabajar en el estudio frente al micrófono con los auriculares puestos. Ha señalado que “lo que más amo es ponerme en un estudio delante de un micrófono con un audífono y simplemente dejar salir eso que en su momento”. Ha recalcado que en los días de grabación, tiene que reconectar con el sentimiento que surgió cuando escribía la canción, “tengo que entrar en ese sentimiento de ese día otra vez”.

Sobre las colaboraciones, menciona su experiencia con Blas Cantó y subraya la dinámica del trabajo conjunto. Ha descrito a Cantó como “una persona talentosa, súper dispuesto a ayudar, demasiado gracioso”. Para ella, grabar con él “fue demasiado fácil. Escuchamos la canción cuando la acabamos y fue pensar ‘esta canción no le falta nada, no hay que arreglarle nada’ ”.

CRECIMIENTO Y TRAYECTORIA

Desde el inicio de su carrera a los 16 años, la artista ha señalado una evolución en su actividad profesional. En este sentido, ha comentado que “El año pasado fue un giro en mi carrera, otra era, otra etapa, quizás”.

En relación con su álbum, ha indicado que representa un punto de transición dentro de su trayectoria. Ha explicado que tras sacar su álbum, “la gente quiere más”, y que está haciendo un trabajo interno para averiguar “ahora qué quiero mostrar, qué historia quiero contar”. La cantante ha afirmado que está en ese proceso de búsqueda todavía.

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FAVORITOS Y MENSAJES PERSONALES

Entre sus canciones, la artista señala que “Antisocial” es una de sus favoritas, porque trata un tema que no siempre se aborda ni se comparte. Según explica, siempre se ha sentido “de alguna u otra forma un poco antisocial y no me gustaba admitirlo. Mucha gente se abrazó de esa canción porque también se sienten un poco así”.

Sobre la presión en la industria musical, comenta que cuando estaba firmada con una discográfica “sentía presión de tener que sacar algo ya” La artista ahora es independiente y ha comentado que puede “manejar mejor mi tiempo y mis decisiones. Literalmente le digo a mi equipo: hasta que yo no tenga un hit en mis manos, no voy a sacar algo por sacarlo”.

PRIMER CONCIERTO Y PRÓXIMOS PROYECTOS

La artista recuerda su primer concierto en solitario en Santo Domingo como un momento muy especial, ya que era un sueño que había tenido toda su vida. Ha relatado que “una hora antes del show, mi hermana me enseña un video de la fila que había afuera y me largué a llorar”.

Respecto a sus rutinas antes de subir al escenario, ha señalado que necesita unos minutos de preparación en solitario y ha contado que “me pongo audífonos, necesito unos cinco minutos antes de salir para mí sola. Escucho ‘Aleluya’, la primera canción que canté en público y me acuerdo de por qué estoy haciendo esto”.

Finalmente, adelanta que junto a su equipo están trabajando para traer el Red Star Toura España, incluyendo Madrid, y asegura que esperan poder hacerlo pronto.“Con mi equipo estamos trabajando a ver si pronto traemos el Red Star Tour, aquí a España, y claro que a Madrid”, ha confirmado.